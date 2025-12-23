พระราชทานผ้าไตร-ภัตตาหารสามหาบส่งดวงวิญญาณ”พลทหารวสันต์”สู่สัมปรายภพ

อุดรธานี– อาลัยทหารกล้า! พระราชทานผ้าไตร–ภัตตาหารสามหาบ ส่งดวงวิญญาณ “พลทหารวสันต์” สู่ความสงบ
ยายเผยเตรียมเก็บอัฐิ “พลทหารวสันต์” ไว้ที่วัดทุ่งสว่าง ทำบุญประสาทน์ 3 วัน 3 คืน อุทิศกุศลทหารกล้า
เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้( 23 ธ.ค.)ที่วัดทุ่งสว่างบ้านเทื่อม ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้มีพิธีพระราชทานผ้าไตรและภัตตาหารสามหาบ พร้อมประกอบพิธีเก็บอัฐิ พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน ทหารกล้าผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิซำแต โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบ เรียบง่าย
โดยก่อนเริ่มพิธีในเวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธี และดำเนินการแปรอัฐิธาตุบนจิตกาธานอย่างเรียบร้อย กระทั่งเวลา 07.00 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงได้จุดเครื่องทองน้อย จากนั้นทอดผ้าไตรจำนวน 3 ไตร บนอัฐิ โดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ 3 รูป รับบังสุกุลตามลำดับ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ภายในศาลา
จากนั้นประธานในพิธีและเจ้าภาพได้ร่วมกันเก็บอัฐิ ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเชิญโกศอัฐิและลุ้งอังคาร เคลื่อนขบวนไปยังศาลาบำเพ็ญกุศล โดยจัดขบวนอย่างเป็นระเบียบ เริ่มจากเครื่องทองน้อย โกศบรรจุอัฐิ ลุ้งอังคาร และเจ้าภาพตามลำดับ พร้อมเชิญเครื่องประกอบพิธีตั้งบนโต๊ะที่จัดเตรียมไว้
ต่อมาได้มีการเทียบภัตตาหารสามหาบจำนวน 3 ชุด ก่อนที่ประธานในพิธีและเจ้าภาพจะถวายภัตตาหารสามหาบ ซึ่งประกอบด้วยสำรับอาหารคาวและหวาน แด่พระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ได้เจริญอนุโมทนา โดยประธานสงฆ์ถวายอดิเรก ประธานในพิธีกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ
ทั้งนี้ พิธีภัตตาหารสามหาบ ถือเป็นพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณี ใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพและการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้มีเกียรติ โดยเฉพาะผู้ที่อุทิศตนรับใช้ชาติ พิธีดังกล่าวมีความหมายถึงการจัดสำรับภัตตาหารใส่หาบจำนวน 3 หาบ เพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์ เป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ เพื่อให้ดวงวิญญาณได้รับความสงบสุขและเป็นสิริมงคลสืบไป
นางบุญปัน วิชัยวงศ์ อายุ 64 ปี คุณยายของ พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน หรือ “เอสโซ่” เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้ครอบครัวยังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการเก็บอัฐิธาตุของหลานชาย โดยจะขอพูดคุยกับบุตรสาวก่อนว่าจะนำอัฐิเข้าเบ้าตามประเพณี หรือจะจัดซื้อธาตุเพื่อนำมาตั้งไว้ภายในวัด ซึ่งวัดที่ครอบครัวตั้งใจจะเก็บอัฐิธาตุไว้ คือ วัดทุ่งสว่างบ้านเทื่อม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
คุณยายบุญปัน กล่าวต่อว่า ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีต่าง ๆ ทางครอบครัวเตรียมจัดงานทำบุญ “ประสาทน์” เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ตามความเชื่อและขนบธรรมเนียมของชาวอีสาน โดยจะเชิญญาติพี่น้องและชาวบ้านในหมู่บ้านมาร่วมประกอบพิธี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของพลทหารวสันต์อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเพิ่มเติมว่า หลังจากการจากไปของเอสโซ่ ได้มาเข้าฝันคุณยายหรือไม่ คุณยายบุญปัน ระบุว่า ตนเองยังไม่เคยฝันเห็นหลานชายแต่อย่างใด มีเพียงบุตรสาวซึ่งเป็นป้าของเอสโซ่เท่านั้น ที่เล่าว่าเคยฝันเห็นหลานมาหาเพียงครั้งเดียว