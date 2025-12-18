กทม. จับมือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำรวจพื้นที่ว่างอนุสาวรีย์ชัยฯ เตรียมรับอัฐิทหารที่เสียชีวิตจากเหตุชายแดน

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ เร่งสำรวจพื้นที่เก็บอัฐิภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เตรียมความพร้อมจัดสรรพื้นที่บรรจุอัฐิเหล่าทหารหาญที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อดำเนินการเชิดชูเกียรติสูงสุดตามระเบียบต่อไป
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ สำรวจพื้นที่บรรจุอัฐิที่ยังว่าง เตรียมพร้อมนำอัฐิทหารที่สละชีพในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เข้าประดิษฐานเพื่อเป็นเกียรติสูงสุด
รายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนุรักษ์เมือง สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการสำรวจจำนวนช่องบรรจุอัฐิที่ยังคงว่างอยู่ภายในบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่คงเหลือ สำหรับนำมาประกอบการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ เพื่อบรรจุอัฐิของเหล่าทหารหาญที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ใช้รำลึกถึงความกล้าหาญของทหารไทยมาอย่างยาวนาน
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมในการเชิดชูเกียรติเหล่าทหารกล้าที่เสียสละชีพเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติในเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นล่าสุด ให้ได้รับการจารึกชื่อและประดิษฐานอัฐิไว้ในสถานที่อันทรงเกียรติของประเทศต่อไป