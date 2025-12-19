xs
ร่าง “พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน”ถึงบ้านเกิดที่อุดรฯแล้ว พระราชทานเพลิง 22 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุดรธานี – ครอบครัว ญาติพี่น้องรับร่าง “พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน” วีรบุรุษทหารกล้ากลับสู่บ้านเกิด
ในหลวง–พระราชินี พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เตรียมพระราชทานเพลิงศพ 22 ธ.ค.นี้


เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้(19 ธ.ค.) ร่างของ พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน อายุ 22 ปี สังกัดค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ กรมทหารราบที่ 13 พัน 3 (ร.13 พัน 3) จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุปะทะบริเวณแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เคลื่อนย้ายมาถึง วัดทุ่งสว่างบ้านเทื่อม ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี บ้านเกิดของพลทหารวสันต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตลอดเส้นทางการเคลื่อนย้ายร่าง มีประชาชนออกมายืนรอรับอย่างสงบ พร้อมโบกสะบัดธงชาติไทย แสดงความอาลัยและสดุดีความกล้าหาญ ยกย่องพลทหารวสันต์เป็น วีรบุรุษทหารกล้าของแผ่นดิน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและความภาคภูมิใจของชาวบ้านในพื้นที่

เมื่อขบวนถึงวัดทุ่งสว่างบ้านเทื่อม เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร (สห.) ได้เชิญโลงศพเข้าสู่ศาลา ก่อนตั้งบำเพ็ญกุศลตามกำหนดการพระราชทาน โดยตลอด 2 ข้างทางมีข้าราชการยืนตอยรับอย่างสมเกียรติ


ในโอกาสนี้ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มาวางเรียงอย่างสมเกียรติ ณ หน้าหีบศพ ภายในศาลาเพื่อแสดงความอาลัยแด่พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน โดยมี พ.อ.สุดเขตต์ พลยะเรศ รอง ผบ.มทบ.24 พร้อมผู้บังคัลหน่วยทหาร ตำรวจ พลลเรือน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

พร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญ ตะกร้าสิ่งของและเงินช่วยเหลือพระราชทาน มามอบแก่ครอบครัวผู้วายชนม์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดทุ่งสว่างบ้านเทื่อม โดยสมาชิกในครอบครัวต่างสำนึกในพระเมตตาและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละชีวิตเพื่อชาติ


ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นรวม 3 คืน คืนที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม และคืนที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2568 มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตามแบบแผนราชประเพณี




สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2568 ณ เมรุชั่วคราว วัดทุ่งสว่างบ้านเทื่อม ช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุ พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา ก่อนช่วงบ่ายประกอบพิธีเวียนเมรุ และเวลา 15.30 น. มีพิธีอัญเชิญกล่องเพลิงและผ้าไตรพระราชทาน ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว ญาติ ข้าราชการ ทหาร และประชาชนจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีกำหนดจัดพิธี พระราชทานผ้าไตรและภัตตาหารสามหาบ ในการเก็บอัฐิ ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2568 ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งสว่างบ้านเทื่อม เพื่อเป็นการพระราชทานเกียรติยศสูงสุดแก่ทหารกล้าผู้เสียสละชีวิตเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

