ทุกภาคส่วนหลั่งไหลร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ “พลทหารวสันต์”บ่ายวันนี้

อุดรธานี-บรรยากาศที่วัดทุ่งสว่างบ้านเทื่อมเนืองแน่น ข้าราชการ–จิตอาสา–ชาวบ้านหลั่งไหลร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน” ด้านแม่พลทหารเผยเถ้ากระดูกจะแบ่ง2ส่วนกองทัพบกเก็บไว้เป็นเกียรติประวัติและอีกส่วนทางญาติจะนำไปบรรจุในเจดีย์หรือธาตุ ส่วนบ้านพักอาศัยจะสร้างใหม่หรือซ่อมแซมขึ้นอยู่กับทางการจะพิจารณา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันนี้(22ธ.ค.)ณ วัดทุ่งสว่างบ้านเทื่อม ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี วันกำหนดประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัย ขณะเดียวกันก็เปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจในเกียรติยศของทหารผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ตั้งแต่ก่อนถึงเวลาพิธี ได้มีข้าราชการ ทหารจากหลายหน่วย จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ทยอยเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยความสุภาพ เพื่อแสดงความเคารพและสดุดีวีรกรรมของทหารกล้าผู้จากไป
ขณะที่ภายในศาลาวัด ญาติพี่น้องของพลทหารวสันต์ยืนรอรับแขกที่มาร่วมพิธีด้วยสีหน้าโศกเศร้า โดยเฉพาะ นางทองขันธ์ วิชัยวงศ์ อายุ 40 ปี มารดาของพลทหารวสันต์ ซึ่งได้กล่าวถ้อยคำสั้น ๆ ต่อหน้ารูปถ่ายของบุตรชายก่อนเริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพ สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่อยู่ในงานว่า
“วันนี้หล่าบ่ได้อยู่นำแม่แล้วเด้อ แม่ฮักบักหล่าเด้อ ไปสบาย ไม่ต้องห่วงแม่ ไม่ต้องห่วงน้อง”
นางทองขันธ์ เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า ในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ ตนได้เข้าร่วมพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาของพลทหารวสันต์ เพื่อหารือแนวทางการดูแลครอบครัวภายหลังพิธีพระราชทานเพลิงศพ โดยได้รับแจ้งว่า ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี กระดูกของพลทหารวสันต์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งกองทัพจะเก็บรักษาไว้เป็นเกียรติประวัติ และอีกส่วนหนึ่งจะมอบให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีตามประเพณี
สำหรับอัฐิของพลทหารวสันต์ ญาติจะนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์หรือธาตุ ตามขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของครอบครัวต่อไป
ส่วนกรณีบ้านพักอาศัยของครอบครัวนั้น มารดาของพลทหารวสันต์ ระบุว่า ทางราชการได้รับปากว่าจะดูแลในทุกด้านอย่างเต็มที่ แต่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างใหม่หรือการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยังต้องรอการพิจารณาภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างเป็นทางการอีกครั้ง