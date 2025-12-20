“ก๊วนชาติพัฒนา” ย้ายซบ“เพื่อไทย” สนามโคราชเขต1-3 เปลี่ยนผู้สมัครฯใหม่ลงตัว "เทวัญ" ขึ้นบัญชีรายชื่อ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – “ก๊วนชาติพัฒนา” ย้ายซบ “เพื่อไทย” เปิดตัววันนี้ สนามโคราชเขต1-3 เปลี่ยนผู้สมัครฯ ส.ส.ใหม่ลงตัว ดัน "เทวัญ" ขึ้นสมัครระบบบัญชีรายชื่อ "ส.ส.แจ้" เข้าสังกัดกล้าธรรม ขณะพรรคประชาชน โคราช ทำไพรมารีโหวตผู้สมัคร 16 เขต วันนี้
วันนี้ ( 20 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนาแจ้งว่าพรรคชาติพัฒนา(ชพน.) เว้นวรรคไม่ส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.และ เปิดโอกาสให้ ส.ส.และ อดีตส.ส.ของพรรคหาพรรคสังกัดใหม่ได้นั้น ล่าสุดวันนี้ รายงานข่าวแจ้งว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า อดีต ส.ส.ของพรรคชาติพัฒนา นำโดย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ได้นำว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ประกอบด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายสมบัติ กาญจนวัฒนา เปิดตัวสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยในวันนี้ 20 ธ.ค. ที่ทำการพรรคเพื่อไทย กรุงเทพมหานคร
โดยสนามเลือกตั้งจ.นครราชสีมา เขต 1-3 ว่าที่ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย เขต 1.นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีต รมว.อุตสาหกรรมและนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เขต 2.นายวัชรพล โตมรศักดิ์ อดีตส.ส. 7 สมัยและผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และ เขต 3.นายสมบัติ กาญจนวัฒนา หรือ “กำนันเบ้า” อดีตประธานสภา อบจ.นครราชสีมาและอดีต สจ.นครราชสีมาหลายสมัย
ส่วน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรมช.ศึกษาธิการและหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ลงสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ด้านอดีต ส.ส.แจ้ นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา อดีต ส.ส.ปราจีนบุรี เขต 2 ที่ย้ายมาจากพรรคประชาชน เข้าสังกัดพรรคกล้าธรรม ลงสมัครเขต 2 จ.ปราจีน เหมือนเดิม
ทางด้าน พรรคประชาชน กลุ่ม จ.นครราชสีมา นำโดย นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ อดีต ส.ส.เขต 1 จ.นครราชสีมา ได้เรียกประชุมสมาชิกพรรค ใน จ.นครราชสีมา เพื่อทำไพรมารีโหวตหรือการแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์ของว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 16 เขตเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เจริญภัณฑ์เบเกอรี่ ถ.มหาดไทย เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เริ่มเวลา 12.30 น.-15.00น. ก่อนที่จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครอย่างเป็นทางการต่อไป