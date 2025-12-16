ชพน.ส่อแตก “สุวัจน์” ถกทีมบริหาร 18 ธ.ค. “เทวัญ” รับพรรคเล็กไปต่อยาก อดีต สส.ย้ายซบ ภท.แล้ว

ชพน. ส่อแพแตก “สุวัจน์” เรียกถกทีมบริหาร 18 ธ.ค. นี้ ด้าน “เทวัญ” ยอมรับพรรคเล็กไปต่อยาก ด้าน อดีตสส.ชพน. ย้ายซบ ภท. แล้ว
วันนี้ (16 ธ.ค.) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เปิดเผยว่า พรรคชาติพัฒนาเตรียมหารือถึงทิศทางการเมืองของพรรค ในวันที่ 18 ธ.ค. ที่บ้านพักของ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา โดยในเบื้องต้นได้ประเมินถึงสถานการณ์การเมือง ว่า พรรคขนาดเล็กไปต่อได้ยาก ส่วนจะมีข้อสรุปอย่างไรนั้นต้องคุยกันในพรรคอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคชาติพัฒนาได้นัดประชุมสมาชิกพรรคที่ จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ ไม่ได้ระบุว่ามีวาระพิจารณาเรื่องใดเป็นสำคัญ หรือเตรียมพร้อมต่อการเลือกตั้งที่จะมาถึงหรือไม่
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของ สส.ภายในพรรค โดยในส่วนของ สส.เขต ที่มีจำนวน 2 คน ล่าสุดนั้น นายประสาท ตันประเสริฐ อดีต สส.นครสวรรค์ พรรคชาติพัฒนา ได้ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา และไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้ว พร้อมกับแจ้งความจำนงที่จะลงสมัครเป็น สส.นครสวรรค์ของพรรคภูมิใจไทย
โดย นายประสาท ให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้แจ้งไปยังนายสุวัจน์ ให้รับทราบแล้ว และได้เข้าร่วมประชุมพรรคภูมิใจไทย เมื่อ 15 ธ.ค. ซึ่งจากการหารือกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยแล้ว จะส่งตนให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส.ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง
ขณะที่ นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา อดีต สส.ปราจีนบุรี พรรคชาติพัฒนา นั้น มีแนวโน้มที่จะย้ายสังกัดเช่นเดียวกัน