“สุวัจน์” อาลัยรัก “นมข้น” สุนัขแสนรู้ วัย 15 ปี จากไปด้วยโรคหัวใจล้มเหลว

วันนี้( 4 ธ.ค.) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ประธานพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “นมข้นจากไปแล้วครับ”
นมข้น สุนัขแสนรู้ ผู้ซื่อสัตย์ น่ารัก สร้างความอบอุ่นและเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวลิปตพัลลภ มา 15 ปี ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนนี้ 3 ธันวาคม เวลา 21.00 น ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เช้าวันนี้ที่ 4 ธันวาคม ได้ทําพิธีศพ ที่วัดธาตุทอง โดยพระสงฆ์ 4 รูป
นมข้น เป็นสุนัขพันธุ์ชิวาว่า
ของพราวพุธ แต่นอนกับผมทุกวัน มา 10 กว่าปี เราอยู่ด้วยกันแทบตลอดเวลา พอตื่นเช้ามาเขาก็ไปทานข้าว แล้วก็รีบกลับมาหา เวลามีแขกเขาก็จะนั่งอยู่ด้วยมาต้อนรับแขก เวลาผมเดินไปส่งแขก เขาก็จะเดินนำหน้าไปส่งด้วยทุกครั้ง จนเขาจําแขกได้แทบทุกคน เวลาที่ผมนั่งคุยกับแขกนาน ๆ หรือดึกเกินไปเขาก็จะเห่าเตือน คงจะบอกว่าตัวเองหิวแล้วนะหรือไม่ก็จะบอกให้ผมไปพักผ่อนได้แล้ว เวลาผมนั่งประชุม นมข้นก็จะมานั่งอยู่ข้างๆด้วยตลอดเวลา เวลาที่นมข้นมาอยู่ใกล้ชิดเป็นพิเศษ คือเวลาที่ผมนั่งทานอาหาร ก็จะมานั่งเฝ้าแหงนคอรอส่วนแบ่ง กลางคืนผมนั่งดูโทรทัศน์ เขาก็จะมานั่งอยู่ด้วย แล้วก็หลับไป พอดึกมากๆ ก็จะลุกขึ้นมาเห่า ว่าพอได้แล้วไปนอนกันดีกว่า แล้วก็เดินนําไปห้องนอนเลย เวลาที่ผมจะออกนอกบ้าน ก็จะขอนั่งรถไปด้วย แล้วชอบให้เปิดกระจกรถ เกาะหน้าต่างดูนั่นดูนี่ และเห่าทักทายตลอดทาง เขามีความสุขมากครับ ชอบให้พาไปเที่ยว โดยเฉพาะเวลาที่ครอบครัวเราไปพักผ่อนที่หัวหิน จะเห่าขอไปด้วย ชอบไปเดินริมหาด เล่นกับทรายและน้ำทะเล สนุกมากเวลาเจอสุนัขตัวอื่น ชอบเห่าใส่เขา ทั้งๆที่ตัวเองตัวเล็กนิดเดียว น้ำหนักแค่ 4 กก.
ระยะหลัง นมข้น อายุมาก 15 ปี
มีปัญหาที่หัวใจ ต้องไปหาหมอบ่อย เมื่อ 3 วันที่ผ่านมาเขาเป็นลมที่บ้าน 2 ครั้ง ก็เลยรีบพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล และนมข้นก็จากไป ผมและพราวพุธ เฝ้าอยู่กับเขาจนวาระสุดท้ายครับ
ขอให้นมข้น ไปวิ่งเล่นและมีความสุขในสวรรค์ และไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะครับ
รักคิดถึงนมข้นเสมอ
สุวัจน์ และ ครอบครัวลิปตพัลลภ