“สุวัจน์” ชี้รัฐบาลเฉพาะกาล “นายกฯ อนุทิน” เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของประเทศ ต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - “สุวัจน์” ชี้ รัฐบาลเฉพาะกาลของ “นายกฯ อนุทิน” เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของประเทศ มองเวลาจำกัด 4 เดือนคือความท้าทายที่ต้องทำงานอย่างเต็มกำลัง ต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งเศรษฐกิจ-ค่าครองชีพ การจ้างงานและราคาพลังงาน เชื่อการเลือกตั้งที่จะมาถึงเป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพและเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ทางการเมืองไทย
วันนี้ (7 ต.ค. 68) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองไทยในช่วงที่รัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐบาลชุดนี้มีอายุเพียงแค่ 4 เดือนก่อนที่จะยุบสภาฯ ว่า ตนเห็นว่าสถานการณ์ในขณะนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษของประเทศ เนื่องจากเป็นรัฐบาลเฉพาะกาลที่มีข้อจำกัดด้านเวลาในการทำงานเพียง 4 เดือน ซึ่งสั้นกว่ารัฐบาลปกติถึง 12 เท่า จึงจำเป็นต้องทำงานอย่างเต็มที่ทุกวันเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชน ทั้งค่าครองชีพ ราคาพลังงาน การจ้างงาน และการประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้
ตนมองว่าภารกิจหลักของรัฐบาลชุดนี้คือการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ขณะที่การลงทุนระยะยาวจากภาคเอกชนยังคงชะลอตัว เนื่องจากนักลงทุนต้องการรอดูความชัดเจนของนโยบายจากรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง เพราะการลงทุนขนาดใหญ่ต้องอาศัยความต่อเนื่องของนโยบายในระยะ 4 ปี ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวได้มากนัก จึงทำได้เพียงวางพื้นฐานบางอย่างไว้ให้รัฐบาลต่อไปดำเนินงานต่อ
อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่าการท่องเที่ยวยังคงเป็นเสาหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะสั้น เพราะนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อเสถียรภาพระยะสั้นมากกว่านักลงทุน จึงยังสามารถเดินหน้าได้ แม้จะมีอุปสรรค เช่น ค่าเงินบาทแข็ง การแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน และจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง ทำให้เป้าหมายนักท่องเที่ยวปีนี้อาจไม่ถึง 40 ล้านคนเหมือนช่วงก่อนโควิด-19 แต่รัฐบาลสามารถใช้เวลาที่เหลืออยู่กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศด้วยการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมอย่างเข้มข้น
ในส่วนของการเมือง ตนมองว่าบรรยากาศตอนนี้มี 2 ด้าน คือ ด้านหนึ่งเป็นการบริหารประเทศเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนอีกด้านคือการเตรียมการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ซึ่งแตกต่างจากครั้งก่อนๆ เพราะครั้งนี้ทุกพรรคมีเวลาวางแผนและเตรียมตัวนานกว่าปกติ จากเดิม 45 วัน เป็นประมาณ 5 เดือนครึ่ง ตนเชื่อว่าสิ่งนี้จะส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ นโยบายที่รอบคอบ และการคัดเลือกผู้สมัครฯ ที่เหมาะสม ซึ่งสุดท้ายจะเป็นผลดีต่อประเทศในภาพรวม
สำหรับผลการเลือกตั้งนั้น ตนยังไม่ขอคาดการณ์ เพราะถือว่าเร็วเกินไป และการเมืองไทยมีความผันผวนสูง อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกสัปดาห์ รวมทั้งยังมีปัจจัยที่ไม่คาดคิดซึ่งสามารถส่งผลต่อภาพรวมได้ตลอดเวลา
เมื่อถามถึงการวางตัวผู้สมัครของพรรคชาติพัฒนาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นายสุวัจน์กล่าวว่า ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาและยังไม่ได้ตัดสินใจ โดยพรรคจะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างรอบคอบที่สุด เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณภาพสูงสุดเข้าสู่สนามเลือกตั้ง เพราะตนเชื่อว่าการเลือกตั้งที่ดี คือจุดเริ่มต้นของการเมืองที่สร้างสรรค์และยั่งยืนของประเทศ