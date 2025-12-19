ชพน.มาแน่ “จุลพันธ์” โพสต์ภาพจับมือ “เทวัญ” เสริมทัพ “เพื่อไทย” สู้สมรภูมิโคราช

ชัดแล้ว ! “จุลพันธ์” โพสต์ภาพจับมือ “เทวัญ” นำชพน.เสริมทัพ “เพื่อไทย” โคราช บอกเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป
เมื่อวันที่ (19 ธ.ค.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความพร้อมภาพถ่ายร่วมกับนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา โดยระบุว่า วันนี้ผมได้พบและหารือกับท่านเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองภายหลังการยุบสภาและการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง การพูดคุยเป็นไปด้วยดี ภายใต้บริบทการเมืองที่มีการแข่งขันเข้มข้นและต้องการพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ
มีความเห็นร่วมกันถึงแนวทางการทำงานในระยะต่อไป โดยจะมีการนัดหมายเพิ่มเติม เพื่อให้ทีมงานและบุคลากรของพรรคชาติพัฒนาที่มีความพร้อมสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและพิจารณาการลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทย
ทีมงานดังกล่าว จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพรรคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และในภาพรวมของประเทศ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป