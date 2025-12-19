"เทวัญ" ควง "วุฒิพงษ์" ย้ายซบพท. หลังหารือ “จุลพันธ์” ลงตัว เตรียมยื่นใบสมัครสมาชิกพรุ่งนี้

หัวหน้าชพน. ควง "วุฒิพงษ์" ย้ายสังกัด ไป พท. หลังหารือกับ “จุลพันธ์” แล้วลงตัว เตรียมยื่นใบสมัครสมาชิกพท. พรุ่งนี้ แย้มลงบัญชีรายชื่อ
วันนี้ (19ธ.ค.) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ให้สัมภาษณ์ว่า จากกรณีที่มติกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา เมื่อ18 ธ.ค. เว้นวรรคการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสส.ทั่วไป ปี2569 ตนและอดีตสส.ของพรรค ได้รับเกียติจากพรรคเพื่อไทย โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้หารือถึงการทำงานร่วมกัน เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า ทีมการเมืองของพรรคชาติพัฒนา ประกอบด้วยตน นายวัชรพล โตมรศักดิ์ นายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา และ นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา อดีตสส.ปราจีนบุรี จะย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทยและลงเลือกตั้งสส.ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เขต 1-3 และ จ.ปราจีนบุรี เขต2 และเตรียมเข้ายื่นใบสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยในวันที่ 20 ธ.ค.
นายเทวัญ กล่าวด้วยว่าสำหรับการลงเลือกตั้งสส.พื้นที่จ.นครราชสีมา เขต 1นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาส่งผู้สมัครกลุ่มชาติพัฒนาลง ส่วนตนนั้นอาจจะขอสมัครสส.ในนามบัญชีรายชื่อ เพราะการเลือกตั้งสส.ที่จะมาถึงจำเป็นต้องมีการวางแนวทำงานและการรณรงค์หาเสียงที่เข้มข้นมากกว่าเดิม