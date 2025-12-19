เปิดเทศกาลโคมลมลาวเวียงบ้านป่าตาล ครั้งที่ 2 วันแรกคึกคัก สืบสานอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลพบุรี – เปิดงานอย่างคึกคัก เทศกาลโคมลม ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน “เบิ่งโคมลม ชมวิถี ถิ่นลาวเวียง บ้านป่าตาล” มุ่งสืบสานอัตลักษณ์วัฒนธรรมลาวเวียง พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
วันนี้( 19 ธ.ค.) เวลา 18.00 น. ที่บริเวณสนามเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลโคมลม ครั้งที่ 2 โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในรากเหง้าวัฒนธรรมท้องถิ่น
สำหรับงานเทศกาลโคมลม ครั้งที่ 2 จัดขึ้นตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีท้องถิ่น โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เทศบาลตำบลป่าตาล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลพบุรี มีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานทุนทรัพยากรวัฒนธรรมลาวเวียง ผ่านการสร้างเทศกาลวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรม อันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างสำนึกท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาคมวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
ภายในงานมีกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนลาวเวียงอย่างหลากหลาย อาทิ การแสดงรำวงลาวเวียงบ้านป่าตาล การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นลาวเวียง นิทรรศการการสืบทอดภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมลาวเวียงป่าตาล การสาธิตการทำว่าวดุ๊ยดุ่ยและการทำโคมลม
นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการแสดงจากนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลป่าตาล และกิจกรรมประกวดส้มตำปลาร้าตำรับพื้นถิ่น สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งงาน