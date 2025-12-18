หน่วยงานความมั่นคงสังขละบุรีสนธิกำลัง จับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 43 ราย ซ่อนตัวในป่าห่างหมู่บ้านกว่า 1 กม.

กาญจนบุรี - หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และ ตม. ปฏิบัติการกวาดล้างต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ลักลอบซ่อนตัวในพื้นที่ป่าภูเขา ต.ปรังเผล จับกุมได้รวม 43 ราย ไม่สามารถแสดงเอกสารใด ๆ ได้ ก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้( 18 ธ.ค.) หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี นำโดยปลัดอำเภอ พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสังขละบุรี ที่ 4 (อส.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สังขละบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี
ได้ร่วมกันปฏิบัติการกวาดล้างและจับกุม บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 43 ราย ในพื้นที่ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าและภูเขา อยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร
การปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าพื้นที่ป่า ขึ้นเขาเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ก่อนจะสามารถเข้าควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต่างด้าวดังกล่าวได้ โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบเป็นชายจำนวน 30 คน หญิง 9 คน และเยาวชน 4 คน
ทั้งนี้ บุคคลต่างด้าวทั้งหมด ไม่สามารถแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงตัวตน และเอกสารการเข้าเมืองได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
เจ้าหน้าที่ระบุว่า จะยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและกวดขันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาด้านความมั่นคง อาชญากรรม และการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน