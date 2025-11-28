xs
KNU พล.น.6 ส่งมอบ “23 จีนเทา” หนีศูนย์สแกมเมอร์เคเคปาร์ค ให้ทางการไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - KNU พล.น.6 ส่งมอบ “23 จีนเทา” หนีศูนย์สแกมเมอร์เคเคปาร์ค ให้ทางการไทย – พบมือถือของกลางกว่า 600 เครื่อง ด้านตร.สังขละบุรี–หน่วยงานความมั่นคงรับตัว คัดแยกพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย

วันนี้( 28 พ.ย.) พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผู้กำกับการ สภ.สังขละบุรี นำกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ร้อย ตชด.134 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณช่องทางธรรมชาติ “6 พันไร่” หมู่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี

โดยมีเจ้าหน้าที่กองกำลังกะเหรี่ยง KNLA สังกัดสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) พล.น.6 นำตัวชายชาวจีนจำนวน 23 ราย ส่งมอบให้ทางการไทย หลังทั้งหมดหลบหนีออกมาจาก เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน เคเคปาร์ค เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ซึ่งกำลังถูกกองทัพเมียนมาเปิดปฏิบัติการทิ้งระเบิดถล่มฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์อย่างหนักในช่วงนี้

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กำลังคัดแยกตัวบุคคลที่ สภ.สังขละบุรี พบว่าในกลุ่มผู้หลบหนีเป็น ชาวจีนโกก้าง 3 ราย และ ชาวจีน 20 ราย ซึ่งต้องรอการตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายด้านคนเข้าเมือง

สำหรับของกลางที่ทาง KNU ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ไทยร่วมกันตรวจยึด คือ โทรศัพท์มือถือกว่า 600 เครื่อง คาดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในขบวนการสแกมเมอร์ภายในศูนย์ในพื้นที่เคเคปาร์ค ก่อนกลุ่มดังกล่าวจะหลบหนีออกมาก่อนเกิดเหตุโจมตี.










