เปิดภาพตลาดช่องอานม้า ราบเรียบเป็นที่โล่ง หลังทหารเข้าเคลียร์ ทำลายฐานปฏิบัติการฝ่ายเขมรเสียหายยับเยิน

อุบลราชธานี-เปิดภาพตลาดอานม้า ล่าสุดเช้านี้ หลังทหารเข้าเคลียร์พื้นที่ พบราบเรียบเป็นที่โล่ง ไม่พบความเคลื่อนไหวของทางทหารเขมร ขณะที่ภายในพื้นที่อำเภอน้ำยืนยังคงมีเสียงปืนใหญ่นานๆครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานภาพล่าสุดบริเวณตลาดช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ทหาร เข้าเคลียร์พื้นที่ซ้ำอย่างละเอียดเมื่อเช้าวันนี้(18ธ.ค.)สภาพโดยรอบไม่พบภาพความเป็นตลาดบ้านพักหรือชุมชนช่องอานม้าที่เคยอยู่ฝั่งกัมพูชาแต่อย่างใด ฐาน ตชด. ฐานทหาร ฐานปืนใหญ่ทหารกัมพูชาจากจังหวัดพระวิหาร ถูกทำลายจนสิ้นสภาพ
ขณะที่ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ยังคงตั้งด่านคุมเข้มคัดกรองการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง บุคคลนอกพื้นที่ต้องสงสัย และยังคอยอำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดยทางฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครองก็ยังไม่อนุญาตให้ชาวบ้านกลับเข้าพื้นที่แม้จะมีการเข้ายึดพื้นที่เนิน 677 และช่องอานม้าได้ 100 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม
นายอำนาจ ลุนบุดดา อายุ 55 ปี ผู้ใหญ่บ้านโนนแสงเพชร อ.น้ำยืน เปิดเผยว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ยังมีขึ้นมีลง จะได้ยินเสียงของปืนใหญ่ ทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันเป็นช่วงๆ แต่เมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 วันก่อนหน้า ถือว่าการปะทะลดลงบ้าง แต่ช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวัง พี่น้องประชาชนยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ต้องรอทางการหรือทหารแจ้งข่าวอีกทีหนึ่ง