อดีต ตชด.เชียงใหม่สุดเจ๋ง โชว์ฝีมือช่างสร้างหุ่นจำลองวิถีชีวิตชนบทขยับได้เป็นศูนย์เรียนรู้พร้อมรับ นทท.

เชียงใหม่ - เจ๋ง! อดีตตำรวจตระเวนชายแดนเชียงใหม่นำความรู้ความชำนาญด้านช่างสร้างหุ่นจำลองวิถีชีวิตชนบทพร้อมกลไกทำให้ขยับได้เสมือนมีชีวิตจริงเพียงหยอดเหรียญ 10 บาท เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้าชมเพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์มรดกท้องถิ่น
รายงานข่าวแจ้งว่า ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งเรียนรู้ขนาดย่อมที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน เป็นศูนย์เรียนรู้หุ่นจำลองวิถีชีวิตชนบท ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปลามัน ตำบลสันโป่ง ซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของร้อยตำรวจเอก เสรี ศรีวิชัย อายุ 64 ปี อดีตตำรวจตระเวนชายแดนที่เกษียณราชการเมื่อปี 2564 ที่นำประสบการณ์และความรู้ด้านช่างไม้และช่างยนต์มาประดิษฐ์หุ่นจำลอง สะสมมาตั้งแต่ปี 2530 และเริ่มสร้างศูนย์เรียนรู้ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เพื่อจำลองวิถีชีวิตชาวล้านนาและภาคเหนือให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
โดยหุ่นจำลองแต่ละตัวถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนไหวได้จริง ด้วยระบบกลไกและมอเตอร์ จำลองภาพชีวิตชนบทในอดีต ทั้งการตำข้าว การทำนา และบรรยากาศการค้าขายในตลาดโบราณ สร้างความรู้สึกราวกับได้ย้อนเวลาไปสัมผัสชีวิตของผู้คนในวันวาน ความโดดเด่นอยู่ที่ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมกับการจัดแสดงได้ด้วยตนเอง เพียงหยอดเหรียญ 10 บาทต่อหนึ่งชุดการแสดง หุ่นจำลองก็จะเริ่มขยับ สร้างทั้งความเพลิดเพลินและการเรียนรู้ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่น
ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยว แต่สะท้อนความตั้งใจของอดีตข้าราชการคนหนึ่งที่ใช้สองมือและหัวใจสานต่อรากเหง้าวิถีชีวิตชนบทล้านนาให้คงอยู่ เป็นอีกหนึ่งจุดหมายในเชียงใหม่ที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด หากต้องการสัมผัสเสน่ห์ของอดีตที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน