ศรีราชาคึกคัก! “คนละครึ่งพลัส” วันแรก ลูกค้าแห่ใช้สิทธิตั้งแต่เช้า

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตลาดสดศรีราชาแน่นตั้งแต่เช้ามืด แม่ค้าพ่อค้าตื่นเต้นรับโครงการ “คนละครึ่งพลัส” วันแรก ลูกค้าต่อคิวใช้สิทธิกันตั้งแต่ 6 โมงเช้า บางช่วงระบบหน่วงเพราะคนใช้พร้อมกันจำนวนมาก แต่บรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความคึกคัก
วันนี้( 29 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่งพลัส” วันแรก ที่ตลาดสดศรีราชา ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ส่งผลให้ตลาดกลับมาคึกคักเป็นพิเศษ พ่อค้าแม่ค้าต่างเตรียมความพร้อมเปิดร้านเร็วกว่าปกติ เพื่อรองรับลูกค้าที่ตั้งใจมาประเดิมใช้สิทธิโครงการตั้งแต่ก่อนเวลา 06.00 น.
ร้านค้าหลายแห่งโดยเฉพาะร้านขายผัก เนื้อหมู และของใช้จำเป็น มียอดขายเพิ่มขึ้นตั้งแต่เช้า เนื่องจากลูกค้าจำนวนมากต้องการใช้สิทธิตั้งแต่วันแรกของโครงการ ทำให้บรรยากาศภายในตลาดเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความคึกคัก
นางสุดใจ ธรรมพิธี แม่ค้าผักในตลาดสดศรีราชา เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเช้ามีลูกค้ามาใช้สิทธิจำนวนมากกว่าปกติ บางรายมารอตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง เพื่อใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ซื้อของใช้ในครัวเรือน ส่วนปัญหาที่พบคือระบบของแอปพลิเคชันยังไม่เสถียรในบางช่วง โดยเฉพาะช่วงเช้าที่มีผู้ใช้สิทธิพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้การสแกนจ่ายบางครั้งล่าช้า แต่โดยรวมยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ขณะที่นายอนันต์ มะลิแย้ม อายุ 59 ปี เจ้าของแผงขายผักในตลาด กล่าวว่า โครงการ “คนละครึ่งพลัส” สร้างบรรยากาศการค้าขายให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพราะลูกค้าหลายคนถามทันทีว่าร้านรับสิทธิไหม ตนจึงติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าทราบชัดเจนว่าร่วมโครงการ ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดี การมีโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเช่นนี้ ทำให้ประชาชนกล้าออกมาจับจ่ายมากขึ้น ขณะที่ร้านค้าก็มีรายได้เพิ่มขึ้น ถือเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
สำหรับโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ของรัฐบาล มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยรัฐร่วมจ่าย 50% ของค่าสินค้าและบริการสูงสุดไม่เกินวงเงินที่กำหนดต่อคนต่อวัน ประชาชนสามารถใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ
จากบรรยากาศวันแรกที่ศรีราชา แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อโครงการนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาค่าครองชีพแล้ว ยังสร้างความคึกคักให้กับตลาดและร้านค้าชุมชนอย่างเห็นได้ชัด