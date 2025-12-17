เริ่มแล้ว! งานเขื่อนเจ้าพระยารำลึก 69 ปี “บุปผาราชินีผู้เป็นนิรันดร์” แสงสีสุดตระการตา กระตุ้นท่องเที่ยวชัยนาท

ชัยนาท - จังหวัดชัยนาทเปิดงาน “เขื่อนเจ้าพระยารำลึก 69 ปี บุปผาราชินีผู้เป็นนิรันดร์” อย่างยิ่งใหญ่ ประดับไฟสว่างไสวทั่วพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยา รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวครบครัน กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 17–21 ธ.ค.นี้
วันนี้ (17 ธ.ค.) เมื่อเวลา 18.00 น. นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน “เขื่อนเจ้าพระยารำลึก 69 ปี บุปผาราชินีผู้เป็นนิรันดร์” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2500 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ที่บริเวณสนามเขื่อนเจ้าพระยา
นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า งานเขื่อนเจ้าพระยารำลึก เป็นกิจกรรมหลักภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยปีนี้ครบรอบ 69 ปี การก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา จึงจัดงานขึ้นภายใต้ธีม “เขื่อนเจ้าพระยารำลึก 69 ปี บุปผาราชินีผู้เป็นนิรันดร์” (The Eternal of Gorgeous) เพื่อสะท้อนคุณค่า ความงดงาม และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเขื่อนเจ้าพระยา
สำหรับการจัดงานมีกำหนด 5 วัน ระหว่างวันที่ 17–21 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณสนามหญ้าด้านข้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนเจ้าพระยา มีการประดับแสงไฟสวยงามตั้งแต่บริเวณบ้านพักรับรองเขื่อนเจ้าพระยา โบสถ์หลวงพ่อหิน ตัวเขื่อนเจ้าพระยา ไปจนถึงพื้นที่จัดงาน สร้างจุดถ่ายภาพเช็กอินจำนวนมาก บรรยากาศสว่างไสวตลอดแนวเขื่อน
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการวิถีชีวิตเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาท เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท การออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดชัยนาท สินค้าโอทอป และร้านค้าผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 15.00 น. และมีกิจกรรมต่อเนื่องถึงเวลา 22.00 น.
ในช่วงเย็นมีบริการล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำเจ้าพระยาชัยนาท วันละ 2 รอบ เวลา 16.30 น. และ 17.00 น. รวมถึงการแสดงบอลลูน วันละ 3 รอบ เวลา 17.00–18.00 น., 20.00–20.30 น. และ 21.00–21.30 น. พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง สร้างสีสันและดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ทั้งนี้ เขื่อนเจ้าพระยา ถือเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เริ่มดำริมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนจะเริ่มก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2495 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2500 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2500 พร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลาซึ่งจารึกพระราชดำรัสอันเป็นสิริมงคล และตลอดระยะเวลา 69 ปีที่ผ่านมา เขื่อนเจ้าพระยาได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างสมบูรณ์ตามพระราชปณิธาน