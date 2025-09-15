สุดอัศจรรย์! เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน ชม "ถ้ำปะการัง" งดงามดั่งโลกใต้ทะเล

ท่ามกลางความงดงามของ เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังมีอัญมณีซ่อนเร้นที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด นั่นคือ “ถ้ำปะการัง” ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รังสรรค์หินงอกหินย้อยให้มีรูปร่างคล้ายปะการังใต้ท้องทะเล จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “โลกใต้ทะเลในถ้ำ”
"ถ้ำปะการัง" (Pakarang Cave) เป็นหนึ่งในจุดที่นักท่องเที่ยวมักแวะเมื่อไปเยือน "เขื่อนรัชชประภา" ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย ที่เกิดจากกระบวนการธรรมชาติอันยาวนาน น้ำฝนที่ซึมผ่านชั้นหินปูนได้กัดเซาะและตกตะกอนกลายเป็นหินที่มีรูปร่างแปลกตา เมื่อแสงไฟส่องกระทบจะสะท้อนประกายระยิบระยับราวกับอยู่ในมหาสมุทร สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน
“ถ้ำปะการัง” ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ่างเก็บน้ำเชื่อนรัชชประภา บริเวณทะเลใน 500 ไร่ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง ใช้เวลานั่งเรือจากท่าเรือท่องเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึงหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยถ้ำจันทน์ ระหว่างทางสามารถชมวิวภูเขาหินปูนและน้ำสีเขียวมรกตอันเป็นเอกลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยวหลาน
จากนั้นเดินเท้าผ่านเส้นทางธรรมชาติระยะ 1.1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางที่เดินง่ายผ่านต้นไม้อันเขียวชอุ่ม ไม่นานนักก็เดินมาถึงท่าเรือซึ่งต้องใช้บริการแพไม้ไผ่ติดเครื่องยนต์เพื่อไปยังถ้ำปะการัง มีระยะทางประมาณ 900 เมตร หรือใช้เวลาราว 15 นาที
โดยถ้ำปะการังเป็นถ้ำที่มีทางเข้า-ออกทางเดียว เป็นถ้ำหินปูนขนาดกลาง โถงถ้ำหลักมีความยาว 80 เมตร วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ - ตะวันออกเฉียงเหนือ ปากถ้ำกว้างประมาณ 12.2 เมตร สูงประมาณ 11.5 เมตร จากจุดจอดแพไปปากถ้ำจะมีบันไดขึ้นไปประมาณ 20 เมตร ส่วนปากถ้ำจะมีหินงอก หินย้อย ลักษณะคล้ายปะการังเขากวาง ส่วนกลางถ้ำมีลักษณะแบบม่านน้ำไหลสีน้ำตาล และโถงในสุดเชื่อมต่อกันเป็นเสาหิน แม้ตัวถ้ำมีความลึกไม่มาก แต่มีความหนาแน่นของหินย้อยต่อพื้นที่ค่อนข้างสูง เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี
สำหรับข้อปฏิบัติในการเที่ยวถ้ำปะการัง เพื่อความปลอดภัยของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าถ้ำ
- โปรดเดินเฉพาะในเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น
- โปรดอย่าหัก เคาะ และเก็บหินภายไนถ้ำ
- โปรดอย่าสัมผัสหินงอก หินย้อย หรือขีดเขียนผนังถ้ำ
- ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดไว้ไนถ้ำ เพราะในถ้ำมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อาศัยอยู่หลายชนิด
- ห้ามนำวัตถุแปลกปลอมจากภายนอกเข้าไปในถ้ำ
- ห้ามส่งเสียงดัง
- ควรมีเจ้าหน้าที่นําทางเท่านั้น
การได้ยืนอยู่ในถ้ำปะการังเหมือนหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่ง โลกที่สงบ งดงาม และเต็มไปด้วยศิลปะจากธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจึงมักบอกต่อกันว่า “ใครมาเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วไม่แวะถ้ำปะการัง เท่ากับว่ายังมาไม่ถึงจริงๆ”
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline