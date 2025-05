“หมอปลาย” เตือนภัยเรื่องเขื่อน “พีท ทองเจือ” ลั่นเขื่อนแตกน่ากลัวกว่าภัยธรรมชาติ แนะวิธีทำให้ทุเลาเบาบางลงได้

ได้รับเชิญมาพูดคุยในรายการอีกครั้งสำหรับในรายการ I know you know ทางช่องยูทิวบ์ ทองเจือ ของรายการที่พูดถึงมนุษย์ต่างดาว เรื่องราวลี้ลับทั้งในโลกและนอกโลก ในอีพีหมอปลายนี้ ท้ายรายการ พีทได้เชิญมาร่วมพูดคุยเรื่องพีระมิด เพื่อเสริมเรื่องราวที่หมอปลายเล่า แต่แล้วอยู่ๆ หมอปลาย ก็เปลี่ยนเรื่องพูด โดยเผยว่ามีเสียงมาบอกตนให้คุยกับ ต้อง คาราเมล เรื่องเขื่อนหมอปลาย : “มีเสียงบอกว่าคุยกับเขาเรื่องเขื่อนสิ เขาลิงก์เรื่องเขื่อนได้”ต้อง : “มีน้องคนนึงในกลุ่มทักผมมา เขาบอกว่าพี่ต้องหนูกลัวเรื่องเขื่อน แล้วนี่หมอปลายก็ทักขึ้นมา ก็คือสมมติถ้าหลังจากนี้มันมีรอยแยกเกิดขึ้นอีก หรือมีการเคลื่อนไหวอย่างที่พี่หมอปลายบอก เดี๋ยวคราวนี้เขื่อนมันอาจจะมีปัญหาได้”พีท : “บอกเลยนะสำหรับผมเขื่อนน่ากลัวกว่าทะเลอีกมาก ทะเลเขาถอยร่น แต่เขื่อนเขาบุกเข้ามาหาเมือง”หมอปลาย : “จริงค่ะ ปลายไปเขื่อนมาล่าสุด ปลายเข้าใจอารยธรรมโบราณจากเขื่อนนั้น คือเขื่อนเชี่ยวหลาน ปลายไปเพราะจะไปทำพิธีเกี่ยวกับโนราห์ ท่านก็สื่อสารเหมือนล่อให้เราไปตรงนั้น เพราะปลายจะไม่ไปเขื่อนเลย ปลายกลัวเขื่อน เป็นสิ่งที่ปฏิญาณกับตัวเองว่า จังหวัด ก. ไก่ ไม่ไปเด็ดขาด เขื่อนใดๆ ก็ตามไม่ไปเด็ดขาด ยิ่งทางใต้และมีเขาจะไม่ไป ฉันจะไม่ไปลงที่นั่นเด็ดขาด รู้สึกว่ามันพร้อมที่จะโดนดึงตลอดเวลา”พีท : “ผมรู้สึกแบบเดียวกัน เพราะพื้นที่ในลักษณะนั้นมันรอคอยที่จะเกิดเหตุ”หมอปลาย : “ใช่ค่ะ ตรงนั้นมันเหมือนมีหลายจิตหลายวิญญาณ พอเข้าไปปุ๊บที่เมฆเหมือนมีเสียงผู้ชายเขาพูดว่าที่นี่คนตายเยอะนะ ปลายก็เริ่มมองซ้ายมองขวาแล้ว พูดทำไม! จากนั้นปลายพยายามมองหาว่าเสียงมาจากทางไหน ปรากฏว่าเสียงเขาอยู่บนฟ้า เมฆเป็นตาเลย มีผมฟูๆ รู้เลยว่าเป็นผู้ชาย ปลายก็บอกกับเขาว่าต้อนรับหนูนะ อย่าให้หนูเป็นอะไร หนูต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ 5 วัน เขาก็หายไป พอลงแพปุ๊บปลายก็เอารูปที่ปลายถ่ายท้องฟ้าตอนนั้นไปให้เจ้าของแพดู เจ้าของแพก็ลากปลายเข้าไปดูรูปๆ นึง คือใช่เลย พ่อตาโจงโดง เขาคือเจ้าที่ที่นั่นแต่ใหญ่กว่าเจ้าที่เขื่อนที่ปลายเคยไปสัมผัสมา เขาใหญ่ชนิดที่เหมือนมีเมืองยักษ์อยู่ข้างล่าง ตอนขากลับท่านก็ชี้ให้ดูว่าตรงนั้นมียักษ์อยู่นะ แล้วข้างล่างมันมีเสาใหญ่ๆ คล้ายเสาโรมันอยู่ข้างใต้นะ”พีท : “ถ้าเป็นเสาโรมันก็เป็นเสาพีระมิด”หมอปลาย : “มีทั้งล้มมีทั้งตั้ง มีหินใต้เขื่อนเต็มเลย คือน้ำมันมาเราก็ยังเก็บกันอยู่ไว้ข้างล่างนะ ปลายก็ไม่เคยเจอแบบที่เขามาให้เห็นและชี้ให้ดูขนาดนี้””พีท ทองเจือ” ผู้ฝึกปฏิบัติจนสามารถมองเห็นสิ่งลี้ลับได้เช่นกัน แต่อยากมีพลังมองเห็นได้ลึกเหมือน “หมอปลาย” พร้อมแนะวิธีช่วยชะลอภัยพิบัติให้ทุเลาเบาบางจากหนักเป็นเบาพีท : “การบ้านสำหรับผมคือผมต้องไปฝึกยังไงให้ตามหมอปลายให้ทัน ตัวผมเห็นภาพตามที่หมอปลายเล่า แต่ผมเข้าไปลึกแบบหมอปลายไม่ได้”หมอปลาย : “พี่พีทต้องไปหาหินมาเสริมพลัง ความถี่จากคลื่นในตัวพี่พีทจะครบแล้ว ขาดแต่หิน แต่ก็ระวังจะเอาหินผิดอันมา ก็ต้องเลือกให้ถูก พี่พีทปฏิเสธหินไม่ได้ ยังไงก็ต้องมี พี่ต้องก็เริ่มมีหินเข้ามาแล้วเหมือนกันใช่ไหม เหมือนเริ่มมีหินอุกกาบาตเข้ามาหา”ต้อง : “เพิ่งไปจับหินอุกกาบาตมาไม่กี่วันนี้เอง อยู่ดีๆเขาก็ให้ไปรับและพาหินไปเดินทางหน่อย อยู่ดีๆก็ได้มาเจออะไรแบบนี้ เป็นอุกกาบาตที่ส่งต่อมาจากอเมริกา”พีท : “ทางเราเคยได้รับกระแสข่าวภายในเรื่องเขื่อนที่มันไม่ไกลกรุงเทพฯ ตอนนั้นที่เราได้ยิน ถ้าพูดแบบบ้านๆ คือตระหนกนะ ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะเรามองเห็นความเสียหาย แต่ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะได้ยินอีกครั้งนึง”หมอปลาย : “แล้วดวงจิต ดวงวิญญาณที่จะรักษาตรงนั้นไว้ได้คือพระนเรศวรและกองทัพ ฉะนั้นเราจะต้องไปเพิ่มพลังให้ท่าน เพื่อให้เหตุตรงนั้นชะลอ”พีท : “Great Awakening การตื่นรู้ครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ มันไม่ใช่การตื่นรู้ที่มาจากการเรียนรู้และการศึกษา พฤติกรรมบางอย่างเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง เช่น เราเคยไปขอต่างๆ ใดๆ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เราสมหวัง หรือให้ชีวิตเราราบรื่นดำเนินต่อไปอย่างสงบสุข ตอนนี้ก่อนที่เราจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆ องค์หรือตามที่ไหนก็ตามให้มอบผลบุญในสิ่งที่เราปฏิบัติมากลับไปให้ท่านก่อนที่เราจะรับพลังกลับมา เราส่งไปให้ท่านก่อน แล้วไม่ต้องคิดว่าเราไม่มีพลัง ไม่มากก็น้อยทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเองมาจากความแน่วแน่ในการตั้งจิตที่ระลึกถึงสิ่งที่เราจะมอบให้ อันนี้คือสิ่งที่สำคัญกว่า หากไปไม่ได้ในทุกๆ ครั้งให้สวดมนต์ให้พลังไปในทางการสวดมนต์ก็ยังดี”