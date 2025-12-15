1-2-3 บึ้มสนั่น!พบระเบิด M67 กลางหมู่บ้านฯเชียงคำ EOD กดทำลายระทึก

พะเยา-ชาวบ้านเชียงคำสุดระทึกพบลูกเบิด M67 สภาพยังใหม่กลางหมู่บ้าน ตำรวจ-EOD เร่งเก็บกู้และทำลายได้ปลอดภัย เตือนให้ระวังหากเจออีกห้ามแตะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
วันนี้ (15 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านพบวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายลูกระเบิดอยู่ในพงหญ้าบริเวณหมู่บ้านสบสาย ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จึงได้รีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบวัตถุดังกล่าวคือลูกระเบิดชนิดขว้าง M67 ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ จึงได้กันพื้นที่โดยรอบเอาไว้เพื่อความปลอดภัย ขณะที่ชาวบ้านตางพากันตื่นตกใจเพราะไม่คาดคิดว่าจะพบระเบิดอยู่กลางชุมชนเช่นนี้
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรจ สภ.เชียงคำ ได้ประสานหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ให้เข้าไปตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิดดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ EOD ระบุว่าระเบิด M67 ดังกล่าวยังพร้อมใช้งานจึงได้เก็บกู้อย่างเร่งด่วน จากนั้นนำไปทำลายในสถานที่ปลอดภัยภายในบ่อขยะหมู่บ้านสบสาย โดยนำไปไว้ในจุดที่จะไม่มีสะเก็ดกระจาย รวมทั้งทำให้เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งพบว่าเกิดการปะทุอย่างรุนแรง ผลการทำลายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยไม่มีมีได้รับอันตรายและไม่มีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อหาที่มาของวัตถุเบิดดังกล่าว โดยได้สืบสวนว่ามีผู้ใดนำมาทิ้งไว้พร้อมสอบปากคำชาวบ้านที่อาจเห็นเหตุการณ์ นอกจากนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยอีกห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด และให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที.