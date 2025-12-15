ตำรวจขอนแก่นรวบ 2 หนุ่มแก๊งจำนำทองปลอม ยึดของกลางหนัก 10 บาท 5 เส้น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นจับกุมสองหนุ่มใหญ่แก๊งจำนำทองปลอมที่มีหัวหน้าแก๊งชื่อ “ บอส” เป็นคนวางแผนสั่งการชี้เป้าให้ตระเวนหลอกร้านทองทั่วภาคอีสาน ในห้วง 2 เดือนร้านทองตกเป็นเหยื่อหลายรายหลายจังหวัด มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 8 ล้านบาท
วันนี้ (15 ธ.ค.) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้มีการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย คือ นายวีรภัฏ (ขอสงวนนามสกุล) หรือแซม ชาวกรุงเทพมหานคร และนายวุฒิโรจน์ ฉายบุญครอง หรือสัปปะรด อายุ 35 ปี ชาวจังหวัดนครพนม ในคดีนำทองคำรูปพรรณปลอมไปจำนำกับร้านทอง โดยยึดสร้อยคอทองคำปลอมน้ำหนัก 10 บาท จำนวน 5 เส้น เป็นของกลาง
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น กล่าวว่า ผู้ต้องหาที่จับกุมได้ครั้งนี้อยู่ในขบวนการจำนำทองปลอม ตระเวนก่อเหตุหลายพื้นที่ในภาคอีสาน รวมกว่า 16 ครั้ง แบ่งเป็นกลุ่มห้างทองผู้เสียหายในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 6 ร้าน, พื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 ร้าน พื้นที่จังหวัดสกลนคร 3 ร้าน และพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 4 ร้าน รวมความเสียหายกว่า 8,000,000 บาท
สำหรับการจับกุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากห้างทองในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นว่ามีขบวนการตระเวนก่อเหตุนำสร้อยคอรูปพรรณลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก 10 บาท (ทองปลอม) จำนำตามร้านทอง จึงได้สืบสวนติดตามมาโดยตลอด
ต่อมาวันที่ 13 ธ.ค. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปรามได้รับแจ้งเบาะแสจากห้างทองแห่งหนึ่งบริเวณถนนหน้าเมืองว่ามี นายวีรภัฏ หรือแซม ภูมิลำเนากรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบุคคลต้องสงสัย นำสร้อยคอรูปพรรณลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก 10 บาท (ทองปลอม) มาขายฝาก จึงได้เดินทางไปตรวจสอบและได้จับกุมนายวีรภัฏ หรือแซม
จากนั้นได้สืบสวนขยายผลทราบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุคือนายวุฒิโรจน์ ภูมิลำเนาจังหวัดนครพนม จึงได้ตรวจสอบจับกุมนายวุฒิโรจน์ ในความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากรฯ ต่อมาชุดสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่นจึงได้สืบสวนขยายผลจนทราบว่าคนร้ายทั้งสองคนจะได้รับคำสั่งจากผู้สั่งการผ่านแอปพลิเคชันเทเลแกรมจากผู้ใช้แอ็กเคานต์ชื่อ "Jinbae" ซึ่งทั้งสองคนเรียกว่า "บอส" โดยบอสจะเป็นผู้จัดหาสร้อยคอรูปพรรณลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก 10 บาท (ทองปลอม) จากนั้นจะนัดหมายส่งมอบ ให้นายวุฒิโรจน์หรือสับปะรด
บอสรายนี้จะนำสร้อยคอปลอม น้ำหนัก 10 บาทมาส่งครั้งละ 4-5 เส้น ลักษณะลวดลายคล้ายกันทุกเส้นเป็นลายหวาย จากนั้นนายวุฒิโรจน์จะไปตามห้างทองต่างๆ ตามที่บอสสั่งการ ส่ง Location ให้ โดยในห้วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 68 นายวุฒิโรจน์ได้รับสั่งให้มาตระเวนขายฝาก (จำนำ) สร้อยคอรูปพรรณลักษณะคล้ายทอง ในพื้นที่โซนภาคอีสาน และได้รับคำสั่งให้มารับนายวีรภัฏ ซึ่งมีหน้าที่ในการนำสร้อยคอรูปพรรณลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก 10 บาท (ทองปลอม) ที่นายวุฒิโรจน์นำมา ลงไปตามห้างทองต่างๆ เพื่อขายฝาก (จำนำ)
จากนั้นทั้งสองจะได้ค่าจ้าง โดยนายวีรภัฏได้ค่าจ้างเส้นละ 20,000 บาท และนายวุฒิโรจน์ได้ค่าจ้างเส้นละ 6,000 บาท ส่วนเงินหลังจากหักค่าจ้างแล้วจะถูกขนเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ชุดสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่นจะได้ทำการสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมกระทำความผิดที่ทำหน้าที่ต่างๆ ของขบวนการจำนำทองปลอมแก๊งนี้ เพราะตระเวนก่อเหตุหลายพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ตำหนิรูปพรรณสร้อยคอรูปพรรณลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก 10 บาท (ทองปลอม) ให้ห้างทอง ร้านทองทราบ หากพบว่ามีความเสียหายแนะนำให้พบ พนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อไป