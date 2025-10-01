ทองจริงทะลุ 60,000 บาท! "ร้านทองปลอม" คึกคัก ยอดขายพุ่งกระฉูด เริ่มต้นแค่หลักร้อย

ร้านทองเอก จิวเวลรี่ ร้านทองปลอมเหมือนจริงยอดขายพุ่งหลังราคาทองคำแท้ทะลุ 60,000 บาท ด้านร้านยืนยัน ไม่ลอก ไม่ดำ ราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อย
หลังจากสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำวันนี้ 1 ต.ค. 2568 พุ่งขึ้น 1,000 บาท เปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 60,200 บาท ตามข้อมูลล่าสุด จึงส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางไม่มีกำลังซื้อหามาสวมใส่ หรือผู้มีทองคำแท้กังวลเรื่องความปลอดภัยจนไม่กล้าหยิบมาใส่ในชีวิตประจำวัน
ล่าสุดวันนี้ (1 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ร้านทองเอก จิวเวลรี่” บนถนนบอนด์สตรีท เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นร้านที่จำหน่ายแต่ “ทองปลอมเหมือนจริง” ตลอดทั้งวันพบว่ามีลูกค้าเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอย่างคึกคัก เนื่องจากคุณภาพของสินค้าที่ทางร้านยืนยันว่า ไม่ลอก ไม่ดำ มีฝีมือการผลิตและลวดลายที่สวยงาม เหมือนทองจริงจนแทบแยกไม่ออก ที่สำคัญคือราคาย่อมเยา เช่น สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท ราคาเพียง 700 กว่าบาท, 2 บาท ราคา 800 กว่าบาท และน้ำหนัก 5 บาท ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาทขึ้นไป อีกทั้งยังมีบริการพิเศษ สามารถนำมาเปลี่ยนหรือเทิร์นลายได้หากผู้ซื้อรู้สึกเบื่อลายเดิม