ACU PAY แจกจริง! มอบทองคำแท่ง ผู้โชคดี มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท จากแคมเปญ “มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตก ทองคำแจกจริง กับ ACU PAY ครั้งที่ 1”

บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากแคมเปญ “มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตก ทองคำแจกจริง กับ ACU PAY ครั้งที่ 1” ซึ่งได้มีการจับรางวัลเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา สำหรับผู้โชคดีในครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 ท่าน ที่เดินทางมารับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568
โดยมี คุณหยาง หยวนหยวน (Caro) ประธานบริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด และคุณรองนะรงค์ ศศิพงศ์พรรณ กรรมการบริษัท และ CEO บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล
รายชื่อผู้โชคดี ประกอบด้วย:
1. คุณนุจรินทร์ แสงการ – รางวัลทองคำแท่ง น้ำหนัก 20 บาท มูลค่า 1,000,000 บาท
2. คุณขวัญชนก ลือรุ่งโรจน์วุฒิ – รางวัล iPhone 16 Pro Max (1TB) มูลค่า 64,900 บาท
3. คุณเบญจมาศ ลีลาน้อย – รางวัล iPhone 16 Pro Max (1TB) มูลค่า 64,900 บาท
ในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ได้แก่
- นางสาวหยาง หยวนหยวน (Caro) ประธานบริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบรางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 20 บาท มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
- นายรองนะรงค์ ศศิพงศ์พรรณ กรรมการบริษัท และ CEO บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบรางวัล iPhone 16 Pro Max (1TB) จำนวน 2 รางวัล ให้แก่ผู้โชคดีทั้ง 2 ท่าน
นายรองนะรงค์ ศศิพงศ์พรรณ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับแคมเปญ มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตก ทองคำแจกจริง กับ ACU PAY ครั้งที่ 1 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ผมในฐานะผู้บริหาร ACU PAY ขอขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้แอปพลิเคชันของเรา และด้วยเสียงตอบรับที่ดี เราจึงได้เริ่ม แคมเปญ มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตก ทองคำแจกจริง กับ ACU PAY รอบที่ 2 พร้อมของรางวัล อาทิ สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง, แหวนทองคำหนัก 2 สลึง, iPhone 16 รุ่น Pro Max ขนาด 1TB และ iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (M4) Wi-Fi + Cellular ขนาด 512 GB เป็นต้น ซึ่งผู้ที่สนใจยังมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 พฤศจิกายน 2568 ครับ”
วิธีร่วมกิจกรรมง่ายๆ:
1. เปิดแอปพลิเคชัน ACU PAY E-Wallet
2. ไปที่หน้า ‘สิทธิพิเศษ’ และเลือกเมนู ‘กิจกรรม’
3. กดร่วมสนุกกับแคมเปญ “มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตก ทองคำแจกจริง” โดยรับสิทธิ์ได้ตามนี้ ดาวน์โหลดแอปและยืนยันตัวตน (e-KYC) เป็นครั้งแรก รับ 3 สิทธิ์, เติมเงิน รับ 1 สิทธิ์, แลกคะแนน ACUP 100 พอยต์ รับ 1 สิทธิ์ หรือชวนเพื่อนโหลดแอปและลงทะเบียน รับ 10 สิทธิ์ / การเชิญเพื่อน (ไม่จำกัดจำนวนการเชิญเพื่อน โดยจะได้รับสิทธิ์ร่วมสนุกทั้งผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ)