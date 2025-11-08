ทองจริงราคาสูงลิ่ว!ทองปลอมเป็นทางเลือกใหม่เส้นใหญ่กว่าถูกกว่า

มุกดาหาร- ทองปลอม 100 % “ ไม่ลอกไม่ดำ จำนำไม่ได้ ” เป็นทางเลือกใหม่ของผู้สวมใส่ ขณะที่ทองคำจริงปัจจุบันราคาสูงลิ่ว เจ้าของร้านทองปลอมที่มุกดาหารย้ำอยากให้มองทองปลอมเป็นเครื่องประดับ ราคาจับต้องได้ทุกชนชั้น
ในยุคที่ทองกลายเป็นสินทรัพย์ราคาไม่ตก ขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดแตะบาทละ 61,000 กว่าบาท/1บาททองคำ ทำให้ประชาชนคนไทยบางกลุ่มหันไปเลือกซื้อทองคำปลอมรูปพรรณมาสวมใส่เป็นเครื่องประดับแทนทองจริง เพราะราคาถูกกว่าและไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะสูญหายหรือถูกลักขโมย
นางสาวศิริพร มุกดาจารุจินดา อายุ 43 ปี เจ้าของร้านเหมือนทอง จิวเวลรี่ 168 บ้านเลขที่ 14/3 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล (กิโลศูนย์) ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร เปิดเผยว่า จากการหารือคนในครอบครัวตอนแรกตั้งใจจะเปิดร้านทองจริง แต่ราคาทองคำในขณะนี้และเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยแบบนี้ ก็เลยอยากเปิดร้านทองปลอมที่สวยจริง ๆ สวยเหมือนทองที่อยู่ในร้านทองจริง ๆ และเป็นราคาที่ชาวบ้านจับต้องได้จริง
โดยทางร้านรับรองว่าทองปลอมที่ซื้อไป“ ไม่ลอกไม่ดำ จำนำไม่ได้ ” ตามสโลแกนร้านเลย และทางร้านรับซื้อคืน 30 % จากราคาที่ลูกค้าซื้อของเราไป ลูกค้าที่ซื้อไปลดเท่าไหร่ก็ชั่งก็จะซื้อคืนในราคา ณ วันที่ซื้อไป
นางสาวศิริพร เปิดเผยอีกว่า อยากให้ลูกค้ามองทองจากร้านของเราเป็นทองปลอม 100 % เราจะไม่หลอกลูกค้า อยากให้ลูกค้าใส่เพื่อเป็นเครื่องประดับ ไม่ต้องแคร์สายตาคนอื่น ไม่ต้องอายว่าคนจะมองว่าเราใส่ทองปลอม ให้มองว่าใส่เป็นเครื่องประดับ ใส่เพื่อความสวยงาม ใส่เพื่อความเฮง บางคนสายมูเตลูก็จะนำมาใส่ ใส่เพื่ออุดรอยรั่วของนิ้ และใส่เพื่อแขวนพระ เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ
“แต่ถ้าซื้อทองจริงราคาจะสูงมาก จำนวนเงินเท่ากันก็จะได้เส้นนิดเดียว แต่ว่าทองปลอมเส้นหลักร้อยก็ใส่ได้ใหญ่ขึ้นตามที่อยากได้ อยากให้ลูกค้ามองเป็นเครื่องประดับ และให้คนทั่วไปหันมาใส่ทองปลอม”นางสาวศิริพรกล่าว
สำหรับร้านเหมือนทอง จิวเวลรี่ 168 มีทองให้เลือกหลากหลายลาย และแบบตามความชอบทั้งแบบคลาสสิก เรียบง่ายหรือทันสมัย โดยร้านทองมีทั้งลายทองแบบดั้งเดิม เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน จี้ทอง และกำไร รวมถึงลายที่ประดับตกแต่งเพิ่มเติม เช่น ลงยา ฉลุลาย นอกจากนี้ยังมีแหวนเพชร สร้อยเพชร แหวนพลอย และสร้อยพลอยอีกด้วย..