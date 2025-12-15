ทหารกล้ารายที่ 16! ญาติสุดเศร้าเตรียมรับศพ “หมู่ตี๋” พยาบาลทหารเสนารักษ์พลีชีพบนภูมะเขือ

กาฬสินธุ์ - ญาติเศร้าเตรียมรับศพ “หมู่ตี๋” สิบเอก อภิสิทธิ์ บุนนาค อายุ 33 ปี นายสิบพยาบาลประจำทหารเสนารักษ์ พัน.ร.11 พลีชีพกลางสมรภูมิภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ถูกโจมตีด้วยจรวด BM-21 ของทหารเขมรอย่างรุนแรง ภรรยาเผยภาคภูมิใจสามีสละชีวิตเพื่อชาติ ขณะที่ทุกภาคส่วนและชาวบ้านร่วมสดุดีทหารหมอผู้กล้า รายที่ 16
วันนี้ (15 ธ.ค.) ที่วัดป่าพุทธภาวัน บ้านสมสะอาด หมู่ 7 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ญาติและเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวต่างพากันมาให้กำลังใจ กำลังทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่รอรับศพของ ส.อ.อภิสิทธิ์ บุนนาค หรือ “หมู่ตี๋” กองกำลังรบกองทัพภาคที่ 2 ตำแหน่งนายสิบพยาบาลประจำ พัน.ร.11 ในพื้นที่สนามรบ สังกัดกรมทหารราบที่ 16 พัน.3 (ร.16 พัน.3) หลังพลีชีพกลางสมรภูมิภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จากการโจมตีด้วยจรวด BM-21 ของฝ่ายกัมพูชาอย่างรุนแรงขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในบังเกอร์พื้นที่ภูมะเขือเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 14 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
โดยบรรยากาศที่บ้าน ทางญาติ เพื่อนบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ กางเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อเตรียมรับศพ คาดว่าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจ โดยเฉพาะนางรวีวรรณ บุนนาค อายุ 44 ปี ภรรยา ลูกสาววัย 8 ขวบ และลูกชายวัย 6 ขวบ ที่ต้องสูญเสียสามี และพ่อไปอย่างกะทันหัน แต่ทุกคนก็ภาคภูมิใจที่ “หมู่ตี๋” ปฏิบัติหน้าที่ทหารหมอเสนารักษ์ช่วยคนจนวินาทีสุดท้าย และสละชีพเพื่อชาติ
ทั้งนี้ นายภูมินทร์ ภูมิเขต ส.จ.อำเภอกุฉินารายณ์ ประธานสภา อบจ.กาฬสินธุ์ และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม และผู้นำชุมชน ได้เดินทางมาให้กำลังใจแก่ครอบครัวหมู่ตี๋ และแสดงความเสียใจ พร้อมสดุดีวีรบุรุษผู้กล้าที่พลีชีวิตเพื่อชาติอีกด้วย
นางรวีวรรณ บุนนาค ภรรยาหมู่ตี๋ กล่าวว่า แม้ตนและครอบครัวจะเสียใจอย่างมากต่อการจากไปของสามี แต่ทุกคนก็มีความภาคภูมิใจที่หมู่ตี๋สละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง ปฏิบัติหน้าที่ทหารหมอเสนารักษ์ช่วยคน ช่วยชีวิตเพื่อนทหารจนวินาทีสุดท้าย ทำตามความต้องการของตนเอง เพราะปกติหมู่ตี๋ก็เป็นคนชอบช่วยเหลือเพื่อนๆ อยู่แล้ว เป็นคนอัธยาศัยดี และเป็นที่รักของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทหาร
ก่อนเกิดเหตุร้าย ตนและลูกก็ยังโทรศัพท์พูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบกันตามปกติ ไม่มีลางบอกเหตุ และไม่คาดฝันว่าสามีจะเสียชีวิต เพราะการปฏิบัติหน้าที่ทหารพยาบาลเสนารักษ์รักษาช่วยเหลือคนบาดเจ็บ ถือเปล ไม่ได้ถือปืนยิงใคร แต่ก็ถูกฝ่ายกัมพูชายิงจรวด BM-21เข้ามาภายในบังเกอร์จนเสียชีวิต
สำหรับ ส.อ.อภิสิทธิ์ บุนนาค อายุ 33 ปี ภูมิลำเนาเดิมอยูที่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด แต่งงานกับ นางรวีวรรณ บุนนาค ราษฎรหมู่ 7 อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 173 ม.7 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ ด.ญ.ปัณธร บุนนาค อายุ 8 ขวบ และ ด.ช.ปัณวิชน์ บุนนาค อายุ 6 ขวบ