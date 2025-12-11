แม่ภูมิใจลูกชายพลีชีพเพื่อชาติ! ศพ“พลทหารชาญชัย”ถึงบ้านเกิดกาฬสินธุ์วันพรุ่งนี้

กาฬสินธุ์-สดุดีทหารกล้า “น้องสมาร์ท” พลทหารชาญชัย ผดุงโชค วัย 22 ปี ชาวบ้านโคกคำ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด พลีชีพกลางสมรภูมิชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว จากการถูกกระสุนปืน ค. ฝ่ายกัมพูชาตกใส่
ขณะที่ครอบครัวทราบข่าวสุดเศร้า ส่วนแม่ภาคภูมิใจที่ลูกชายสละชีพเพื่อชาติ
วันนี้(11 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 177 ม.18 บ้านโคกคำ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ญาติและเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวต่างพากันมาให้กำลังใจ และจัดเตรียมสถานที่รับศพของพลทหารชาญชัย ผดุงโชค หรือ“น้องสมาร์ท” วัย 22 ปี ทหารสังกัดกองกำลังรบกองทัพภาคที่ 1 สังกัดกรมทหารราบที่ 112 กองพันทหารราบที่ 3 (ร.112 พัน.3) ตำแหน่งพลยิงปืนกล ซึ่งพลีชีพกลางสมรภูมิชายแดนไทย-กัมพูชา บึงตะกวน-บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จากการถูกกระสุนปืน ค. ของฝ่ายกัมพูชาตกใส่จนเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมา ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจ
โดยเฉพาะ นางนิภาพัน ภูเนตร อายุ 50 ปี มารดาของพลทหารชาญชัย หลังทราบข่าวเสียใจอย่างมากในการจากไปอย่างกะทันหันของลูกชาย แต่ก็ภาคภูมิใจที่ลูกชายได้สละชีพเพื่อชาติ ทั้งนี้ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยผู้นำชุมชน เข้าให้กำลังใจและคอยอำนวยความสะดวก
นางนิภาพัน ภูเนตร อายุ 50 ปี มารดาของพลทหารชาญชัย เล่าว่า “น้องสมาร์ท” เป็นบุตรชายคนเดียวของตนกับอดีตสามีซึ่งเคยเป็นทหารเรือ ปัจจุบันปลดประจำการแล้ว น้องสมาร์ทจึงมีสายเลือดทหารเข้มข้น และมีความใฝ่ฝันอยากเป็นทหารมาตั้งแต่เด็ก พอถึงอายุเกณฑ์ทหารเมื่อปี 2567 น้องสมาร์ท จึงได้สมัครทั้งทางออนไลน์ พร้อมกับเข้ารับการคัดเลือกทหารกองเกินที่อำเภอยางตลาด และจับได้ใบแดง กระทั่งได้เข้าประจำการสังกัดกรมทหารราบที่ 112 กองพันทหารราบที่ 3 (ร.112 พัน.3) ตำแหน่งพลยิงปืนกลดังกล่าว ก่อนที่จะมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบในครั้งนี้
“ตอนนี้แม่ยังรู้สึกมึนงงและเสียใจจากการสูญเสียลูกชาย แต่อีกใจหนึ่งรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจในตัวของลูกชาย ที่พลีชีพเพื่อชาติในครั้งนี้”นางนิภาพันกล่าว
ขณะที่นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้กำชับและสั่งการให้นายเอกรัตน์ มิสา อำเภอยางตลาด ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่รับศพอย่างเต็มที่ พร้อมมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ และสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยียวยาสภาพจิตใจ และดูแลครอบครัวของพลทหารต่อไป
นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด กล่าวว่า หลังทราบข่าวการเสียชีวิตของ “น้องสมาร์ท” หรือพลทหารชาญชัย ผดุงโชค ตนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาให้กำลังใจครอบครัวของน้อง ในส่วนของการจัดสถานที่จัดงานบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมเกียรติที่สุด
อย่างไรก็ตามสำหรับศพพลทหารชาญชัย มบ.24 จะรับศพส่งภูมิลำเนาในวันพรุ่งนี้ และกำหนดประกอบพิธีพระราชทาน
เพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568 ที่ฌาปนสถานบ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด