อยุธยาเศร้า … เตรียมรับร่างวีรบุรุษเนิน 677 ญาติสุดอาลัย

พระนครศรีอยุธยา – ชาวบ้านแพรก อยุธยา ร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อรอรับร่าง จ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง ทหารกล้าผู้พลีชีพจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ เนิน 677 ช่องอานม้า ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า ญาติฝากถึงนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการกับกัมพูชาอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำอีก
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนึ้( 14 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่ วัดหลวงพ่อเขียว ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านแพรก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแพรก กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน พระสงฆ์ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ รอรับร่างของ จ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง ที่พลีชีพ ที่เนิน 677 ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี โดยทางเจ้าหน้าที่ทหารได้มารับ พ่อแม่และครอบครัว ไปรับศพที่ดอนเมือง ตั้งแต่ช่วงเช้า
นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านแพรก กล่าวว่า ทางอำเภอได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ เสียชีวิตที่เนิน 677 ช่องอานม้า เสียชีวิต เป็นชาวอำเภอบ้านแพรก ชาวอำเภอบ้านแพรก รู้สึกเสียใจอย่างมาก ทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานกับทางครอบครัวของ จ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา บำเพ็ญกุศลให้อย่างสมเกียรติ อำนวยความสะดวกให้กับทางครอบครัวไปรับร่าง ส่วนกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ต้องรอทางครอบครัวและเจ้าหน้าที่ทหารอีกครั้ง
ในส่วนของชาวอำเภอบ้านแพรก พอทราบข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดนปกป้องอธิปไตยเสียชีวิต เป็นชาวอำเภอบ้านแพรก รู้เสียชีวิตอย่างมาก และได้น่วมกันแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายทหารผู้เสียสละพลีชีพปกป้องประเทศไทย และเราภาคภูมิใจที่ทหารของชาวบ้านแพรก ได้ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยเอาไว้ได้
นางสมควร บันเทิง อายุ 73 ปี ป้า จ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง ที่อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจ กล่าวทั้งน้ำตาว่า ทางครอบครัว รู้ข่าวจากเจ้าหนาที่มาแจ้งต่างตกใจเสียใจอย่างมาก แต่ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความกล้าหาย การทำหน้าที่ของหลานชายในการปกป้องรักษาผืนแผนดินไทย
หลานชายตนเอง เลี่ยงมาตั้งแต่เด็ก หลานรักพ่อแม่มาก พอเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความตั้งใจที่จะเป็นทหาร ได้ไปสมัครเรียนนักเรียนนายสิบ ไปสอบไปด้วยตนเองคนเดียวจนสอบติดได้เป็นทหาร เป็นหน่วยจู่โจม ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เริ่มต้นของการรับกับกัมพูชา ครั้งแรกที่มีการปะทะกัน เป็นชุดที่ไปบึกยึดภูมะเขือ ชักธงชาติไทยขึ้นยอดเสาและอยู่ปฎิบัติหน้าที่ ที่ภูมะเขือมาอย่างต่อเนื่อง หลานชายเล่าหฟังตลอด
ล่าสุดทาง ผู้บังคับบัญชาให้กลับมาตรวจร่างกาย พร้อมกับได้กลับมาที่บ้านพักในค่ายทหาร จ.ลพบุรี มาหาภรรยาและลูกสาว และมาเยี่ยมพ่อแม่ที่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนที่จะกลับไปที่ภูมะเขือ พอเริ่มมีการปะทะรอบใหม่ มีภารกิจไปยึดเนิน 677 ช่องอานมา จนสามารถยึดได้สำเร็จ และถูกฝ่ายกัมพูชา ตอบโต้อีกครั้งจนหลานชายเสียชีวิต
“อยากฝากถึง นายอนุทิน นายกรัฐมนตรี อยากให้ดำเนินการเอาจริงเอาจังกับทางกัมพูชา รบกันครั้งนี้อยากให้มันจบสิ้นกันไป จะได้ไม่ต้องมาคอยระวังมีการสูญเสียอีก”
ส่วนบรรยากาศที่บ้าน เลขที่ 27 ม.1 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เงียบเหงา ทางครอบครัว เดินทางไปรับศพที่ดอนเมือง เป็นไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ติดกับแม่น้ำลพบุรี ใต้นถุนบ้านมีน้ำท่วมขังอยู่ ระดับน้ำ เพิ่งจะลดระดับลงไป
นายสราวุฒิ พูนใย อายุ 41 ปี ลูกพี่ลูกน้องของจ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ กล่าวว่า พอทราบข่าวทางครอบครัวตกใจและรู้สึกเสียใอย่างมาก ทางหน่วยงานราชการหลายหน่วย ชาวบ้าน ญาติๆมาให้กำลังใจครอบครัวและช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ ปกติ จ่าสิบเอกดำรงเกียรติ จะอยู่กับภรรยาและลกที่บ้านพักในค่ายทหาร และคอยมาเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านหลังนี้พ่อแม่จะอาศัยอยู่กับน้องสาว