พม.จัดสันทนาการแจกหมากพลู พร้อมวาดภาพระบายสีให้เด็กในศูนย์กลุ่มเปราะบาง

อุบลราชธานี-อธิบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เยี่ยมกลุ่มเปราะบางในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ อ.เดชอุดม แจกหมากพลูให้ผู้สูงวัยกว่า 100 ชุดพร้อมจัดบ้านบอลและให้เด็กๆในศูนย์ได้ระบายสีคลายความตึงเครียดอีกด้วย
ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ ผศ.ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ที่ปรึกษากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มประชาชนผู้อพยพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุสู้รบตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา
โดยที่ศูนย์แห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวชาวบ้านที่อพยพมาอยู่ในศูนย์ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว จึงนำมามอบให้ พร้อมกันนี้กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังเคี้ยวหมาก อุปกรณ์การเคี้ยวหมากเริ่มหมด ทางอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงจัดเตรียมชุดหมากพลูกว่า 100 ชุด มาแจกจ่ายให้ผู้สูงอายุในศูนย์พักพิง
นอกจากนี้ยังนำสวนสนุกบ้านบอลมาลงไว้ให้เด็กเล่น พร้อมกิจกรรมวาดภาพระบายสี เพื่อเป็นการช่วยผ่อนคลายความตรึงเครียดหากิจกรรมสันทนาการต่างๆให้ผู้อพยพด้วย
นอกจากนี้ยังนำสวนสนุกบ้านบอลมาลงไว้ให้เด็กเล่น พร้อมกิจกรรมวาดภาพระบายสี เพื่อเป็นการช่วยผ่อนคลายความตรึงเครียดหากิจกรรมสันทนาการต่างๆให้ผู้อพยพด้วย