“อัครา“ นำทีมเปิดกิจกรรม ‘พม.ใกล้คุณ’ ปล่อยขบวนสิ่งของช่วยกลุ่มเปราะบาง สู้มหาอุทกภัยภาคใต้

วันที่ 2 ธันวาคม 2568 นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พม. ใกล้คุณ” พร้อมเคียงข้างคุณ สู้ มหาอุทกภัยภาคใต้ เพื่อกลุ่มเป้าหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน หรืออยู่ในภาวะยากลำบาก ผู้ประสบภัย และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมปล่อยขบวนรถสิ่งของบริจาค “พม. ใกล้คุณ” พร้อมเคียงข้างคุณ สู้ มหาอุทกภัยภาคใต้ เพื่อนำไปส่งมอบความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
ทั้งนี้ มีการรับมอบสิ่งของบริจาคจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ บริษัท ซีดริ้ง จำกัด, บริษัท เค เบฟเวอเรจ จำกัด คณะกรรมการเคหะชุมชนห้วยขวาง และบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (ปุ้มปุ้ย) โดยมี นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศิลปินดารานักแสดง อาทิ ดร.ปิ๊งปิ๊ง-รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ นักแสดงจากละคร ปานดวงใจ Signature น้ำ จุฑามาศ หวังสวัสดิ์ รวมถึงทีม พม.ใกล้คุณ เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ