ดรามาสนั่นเขาค้อ!คอนเสิร์ต coctail77evertour คนแน่นเหมือนปลากระป๋อง-การจัดการห่วย

เพชรบูรณ์-ผิดหวังกันทั้งบาง-ดรามาสนั่นเมือง..“Cocktail 77evertour”@เขาค้อ คนจัดขายบัตรเหมือนหิว จนแฟนคลับทะลักแน่นเต็มไม่ต่ำกว่า 15,000 คน การจัดการห่วย พื้นที่น้อย-เน็ตเดี้ยงสนิททุกค่าย-การจราจรติดวินาศ แถมโดนรีดค่าจอดรถคันละ 200
กรณี “COCKTAIL” ตระเวนเปิดคอนเสิร์ตออนทัวร์ “Cocktail 77evertour” ซึ่งถือเป็นการเดินทางไปพบแฟนคลับใน 77 จังหวัดของประเทศไทยตลอดปี 2568 จังหวัดละ 1 ครั้ง ล่าสุดได้มาเปิดคอนเสิร์ตที่ไร่บีเอ็น อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ คืนที่ผ่านมา(13 ธ.ค.68) ปรากฎว่ามีแฟนคลับและนักท่องเที่ยวทะลักเข้าชมเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเพจวง“COCKTAIL” ได้โพสต์ว่า “74/77 เพชรบูรณ์ นับถอยหลัง 3 จังหวัด ขอบคุณ 15,000 คน พร้อมกับติดแฮชแท็ค “เพชรบูรณ์” “Cocktail 77evertour” “Cocktailใกล้ฉัน”
อย่างไรก็ตามการที่มีมีเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งนี้จำนวนมากถึง 15,000 คน ทำให้เกิดดรามาตามมา และได้มีผู้นำมาโพสต์บนเฟสบุ๊ก รวมทั้งมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเช่นเดียวกัน
เช่น “ได้บัตรยืนไม่พอรถติดฉิบหายยยยย! บริหารจัดการรถได้แย่จริงๆ เมื่อเทียบกับคอนฯอื่นๆที่จัดตรงนี้ ออกจากงาน 21.30 น.นั่งรอรถแค่วนเข้ามารับช่วง 1 กิโลเมตรหน้างาน กุได้ออกจากหน้างาน ย้ำ!ว่าหน้างาน 23.20 น. เจ้าหน้าที่เพิ่งมาจ้า ถ้าบ่มากูบ่ได้กลับบ้านแน่” “คนแน่นเกิน พื้นที่แคบ ร้านค้าน้อย ต่อแถวเป็นชั่วโมงยังไม่ได้กิน” “การจัดการไม่โอเคเลย”
..“มีคนในพื้นที่ถ่ายคลิปและโวยวายยังไม่ได้รับลูกเมียกลับบ้านเลยทีหลังไม่ต้องจัดแล้วว่างั้น” “แม่งเธอทำให้ฉันเสียใจจริง คอนเสิร์ตสุดท้ายพอทน แต่สถานที่กับคนไม่พอดีกัน พอเลย คนบังพอทน เต้นท์บังพอเลย”
..“เสียชื่อเขาค้อหมด” “ฉันเป็นหนึ่งในนั้นเป็นแบบร้องไห้เลย” “หนีกลับตอน 3 ทุ่มครึ่ง ถ้าออก4ทุ่มคงถึงบ้านตี 1 ครับ” “1 ในผู้ประสบภัยไม่มีที่นั่ง มีแต่ที่ยืน ยืนจนขาแข็ง เบียดหน้าหลังจนแทบจะได้กันเป็นผัวเมียถ้าใครเป็นโควิดก็ติดกันเบิดงาน” “ขายบัตรเหมือนหิวจัด 15,000 ส่วนผู้ชมผู้ประสบภัย สถานที่รับไม่ไหว ที่จอดรถทางแคบอีก รถติด ถ้าขายแบบนี้ เช่า Jooly Land ดีกว่าเนาะ”
“Cocktail ขึ้นเต็ม เป็นขี้ปากชาวบ้าน ตั้งแต่ค่ำวาน ยันเช้า-สาย!!! บทเรียนของนักจัดงานดนตรีของเขาค้อเพชรบูรณ์ เกินคาด ประมาท พลาดพลั้ง หรืออุบัติเหตุ!!!” “หนูจะไปร้องเพลง สรุปร้องไห้แทนจ้า 555 ” “ขี่คอกันเลยทีเดียว” “เข้าไป5นาทีออกเลยจ้าไม่มีที่ยืน” “เดินไปเข้าห้องน้ำแทบไม่ได้เลยค่ะ 555” “การจัดการย่ำแย่ พื้นที่ อาหาร ห้องน้ำ ไม่พร้อมสักอย่าง”
“อัดกันเหมือนปลากระป๋อง เจอค่าฝากรถ 200 ปวดหัว” “เศร้ามากค่ะ ไม่เต็มที่เลย อึดอัด” “ไม่โอเคร ดีแล้วที่ไม่ไป” “รถติดตั้งแต่ไฟแดงแคมป์สน หัวจะปวดจัดการได้แย่สุดๆ”
อย่างไรก็ตามในส่วนของการแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีนั้นได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมาก แต่การจัดการที่เป็นดรามานั้นได้มีผู้เข้ามาวิเคราะห์ไว้ว่า #COCKTAIL77 Show ดีงามพระราม 8
แต่ว่า……ผมขออนุญาตสะท้อนให้เห็นว่าความล้มเหลวครั้งนี้เกิดจาก "การประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไป (Underestimation)" ของผู้จัดงานใน 3 ด้านหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นในงานคอนเสิร์ต คือ
1. Over-Capacity: เน้นขายบัตรมากเกินกว่าที่ Facility ของสถานที่ (ไร่ บี.เอ็น.) จะรองรับไหว
2. Lack of Crowd Flow Analysis: ไม่ได้วางแผนเส้นทางเดินคน (Flow) ในที่มืด ทำให้เกิดจุดบอดและอันตราย
3. Cost Cutting on Basics: ดูเหมือนมีการประหยัดงบในส่วนที่ไม่ควรประหยัด คือ ไฟส่องสว่าง และ ทีม Staff ดูแลหน้างาน นี่เป็นบทเรียนราคาแพงที่ทำให้เห็นว่า "งานสเกลใหญ่ ถ้าจัดการไม่ดี จะพังภาพลักษณ์ทั้งจังหวัด" ครับ ข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์ กับหลายๆท่านที่จัดงาน
4. ระบบสื่อสารล่ม (Communication Blackout) - เพิ่มเติมตามข้อมูลจริง
• อินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ตายสนิท: ตลอดระยะเวลาการจัดงาน สัญญาณมือถือแทบทุกเครือข่ายใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถโทรเข้า-ออก หรือเล่นอินเทอร์เน็ตได้เลย (จ่ายร้านค้าในงานไม่ได้เลย)
5.อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ร้านค้าน้อยเกินไป อาหารและน้ำดื่มหมดตั้งแต่หัวค่ำ ปล่อยให้ผู้ชมหิวและกระหายน้ำ ไม่มีการกระจายจุดจำหน่าย ทำให้คิวยาวและขวางทางเดิน
6.การจราจร (Traffic Management) ติดตาย: ขาออกไม่มีการบริหารจัดการรถที่ดี ทำให้รถติดขัดในพื้นที่จอดนานนับชั่วโมง ที่จอดรถไกลและเดินลำบาก (ประกอบกับทางมืดในข้อ 2)
7.สุขอนามัย (Facilities) ห้องน้ำไม่พอ: จำนวนห้องน้ำน้อยมากเมื่อเทียบกับคนหลักพัน คิวยาวและสกปรกจนใช้งานลำบาก