ตำรวจเข้ม 'ทริปน้ำไม่อาบ' ดำเนินคดี 1,992 คน ยึดรถ 10 คัน

กรณีกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในนาม "ทริปน้ำไม่อาบ" นัดหมายรวมตัวจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ อ.หล่มเก่า และ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ระดมกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยทางถนนและความสงบเรียบร้อย โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดทุกอำเภอที่อยู่บนเส้นทางหลักของจังหวัด ดำเนินมาตรการดูแลการจราจรอย่างเข้มข้น โดยการบูรณาการเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ขนส่ง สาธารณสุข และท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตรวจสภาพและเอกสารรถ ตรวจวินัยจราจรและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ตรวจหาสารเสพติดในผู้ขับขี่ ตั้งแต่วันแรกที่กลุ่มดังกล่าวเข้ามาทำกิจกรรมจนกระทั่งถึงช่วงเย็นของวันที่ 23 พฤศจิกายน
ผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จากการตรวจรถจักรยานยนต์ 7,338 คัน รถยนต์ 909 คัน พบการกระทำผิดและดำเนินคดีทั้งสิ้น 1,992 คน ได้แก่ ท่อดัง 96 คัน อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ 1,495 คัน ไม่สวมหมวกนิรภัย 72 คน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 56 คน ไม่เสียภาษี 35 ราย ขับเสพ 1 คน ขับรถกีดขวาง 5 คน เปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดไปจากรายการจดทะเบียน 24 คัน ไม่ได้รับอนุญาตขับรถ (รถสไลด์) 1 คน ขับรถไม่ได้รับอนุญาต (ไม่มีใบขับขี่) 207 คน และนอกจากนี้ ยังได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน 10 คัน รวมทั้งจับกุมผู้จำหน่ายน้ำกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 5 คน
นอกจากนี้ การเดินทางกลับของ "กลุ่มน้ำไม่อาบ" ในครั้งนี้ ยังคงมีบางส่วนขับขี่ด้วยความประมาทหวาดเสียวและทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง แต่โชคดีครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด