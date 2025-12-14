อุทาหรณ์สลด!โจ๋แว้น จยย.ร่วมโชว์รถเก่าเมืองรถม้า เสร็จงานซิ่งชนราวสะพานดับสังเวย 2 ศพ

ลำปาง - อุทาหรณ์สลด..โจ๋วัยรุ่นต่างถิ่นรวมตัวแว้น จยย.คู่ใจร่วมงาน “โชว์รถเก่าเมืองรถม้า” มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลเมืองรถม้า ครั้งที่5 ท่ามกลางกระแสวิจารณ์สั่นเมือง เสร็จงานซิ่งแข่งกันจนรถเสียหลักชนราวสะพาน ร่างกระเด็นตกสะพานสูง 4 เมตร อีกหนึ่งไถลไปตามถนนดับสังเวย 2 ศพ
กู้ชีพโรงพยาบาลลำปาง พร้อมด้วยทีมอาสาสมาคมกู้ภัยสว่างลำปาง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขลางค์นครลำปาง ต้องรีบเข้าตรวจสอบบริเวณบนสะพานยกระดับนาก่วม (แยกภาคเหนือ) ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หลังได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนราวสะพาน และมีผู้เสียชีวิต เมื่อ 23.05 น.ที่ผ่านมา(13 ธ.ค.68)
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุสะพาน ซึ่งมีความสูงประมาณ 4 เมตร พบรถจักรยานยนต์ Honda ล้มพังเสียหายอยู่กลางถนนบนสะพาน มีร่องรอยการไถลบนพื้นถนนยาวประมาณ 30 เมตร มีผู้เสียชีวิต1ราย เป็นเยาวชนชายชาวเชียงราย อายุประมาณ 16 ปี เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือปั๊มหัวใจ แต่ไม่เป็นผล
ขณะเดียวกันพบผู้บาดเจ็บสาหัสอีก1ราย อยู่บริเวณสนามหญ้าใต้สะพาน สภาพหายใจอ่อนแรง เจ้าหน้าที่เร่งทำการช่วยเหลือCPR และนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 2 ราย
พยานในที่เกิดเหตุ ที่ขับรถสิบล้อเล่าว่า เห็นวัยรุ่นขี่ จยย.มา 3 คัน ก่อนจะหลุดโค้งเกิดเหตุดังกล่าว
ทั้งนี้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มโจ๋วัยรุ่นทั้งหมดซึ่งเดินทางมาจากหลายจังหวัด โดยเฉพาะในภาคเหนือ ได้มาร่วมงานโชว์รถโบราณ ในพื้นที่ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งชมรมรถเก่าเมืองรถม้า เป็นผู้จัดงาน ปีนี้ปีที่5 โดยใช้ชื่อว่า “มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เมืองรถม้า ครั้งที่5”
และหลังเลิกงานขากลับกลุ่มวัยรุ่นเดินทางกลับ และขับขี่กันมาในลักษณะแข่งกัน จนมาถึงที่เกิดเหตุมีรถหนึ่งคันเสียหลักล้มพุ่งชนราวสะพานแฉลบไปไกล ส่งผลให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายกระเด็นออกจากรถกลิ้งไปตามถนน1ราย และกระเด็นตกลงจากสะพานที่สูงประมาณ4เมตร 1 ราย
สำหรับการจัดงานโชว์รถโบราณ ที่จัดขึ้น ปีนี้เป็นปีที่5 ซึ่งแต่ละปีก็จะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กัน เกี่ยวกับการซิ่งรถของวัยรุ่นต่างถิ่นที่มารวมตัวกันในงานดังกล่าว ทั้งเรื่องการซิ่งรถบนท้องถนนกันจำนวนมาก รวมถึงงานครั้งนี้ก่อนวันงานระหว่างที่มีกลุ่มวัยรุ่นเดินทางมาก็มีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการซิ่งบนท้องถนนเช่นกัน แต่สุดท้ายเหตุที่หลายคนกังวลก็เกิดขึ้น เมื่อโจ๋2ราย ซิ่งรถแข่งกันมาจนเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต2ราย
ขณะที่สังคมออนไลน์ ที่ทราบข่าวจากสื่อท้องถิ่นและกู้ภัยที่นำเหตุการณ์มาลง มีคนเข้ามาคอมเม้นต์กันสนั่น ส่วนใหญ่ก็แจ้งถึงผลกระทบที่เกิดจากกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว ซึ่งบางคนก็บอกว่า “นอนอยู่สะดุ้งหมดไม่ได้หลับได้นอน เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เอง” “แล้วตำรวจมีไหน. ผู้ว่ามีไหน นายอำเภอมีไหน” “ป่อแม่ก็มีส่วนนะ” “ลำบากกู้ภัยอีก” “เอ็นดูคนเป็นป่อเป็นแม่แต้ๆเนาะเจ้า” “เด็กวัยรุ่นนี้เวลาขับรถเขาไม่คิดถึงความตายหรอกขับไวมากหมวกกันน็อตก็ไม่ใส่ เสียใจด้วยค่ะ” “นี่คือจุดจบของคนเหลือกำ”
ซึ่งล่าสุดผู้ที่จัดงานได้ออกมาดพสต์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น “ขอโทษพี่น้องประชาชนคนลำปางนะครับ365วัน ผมขอแค่1วัน ผมขอโทษจริงๆ”