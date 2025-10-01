สาวปราจีนฯโวยลั่น จยย.ถูกตำรวจยึดคดีท่อดังเมื่อนำเอกสารเสียค่าปรับ-ขอรับรถคืนกลับอยู่ในสภาพเหลือแต่โครง

ปราจีนบุรี- สาวปราจีนฯ โวยลั่น จยย.ถูกยึดตำรวจยึดเป็นรถของกลางหลังถูกจับข้อหาท่อดัง-ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน เมื่อนำเอกสารครอบครองแสดงเพื่อเสียค่าปรับและขอรับรถคืน กลับพบสภาพเหลือแต่โครง ชิ้นส่วนสำคัญหาย ตั้งคำถามมีการโจรกรรมชิ้นส่วน จยย.ในคอกรถของกลางหรือไม่ จี้รับผิดชอบ
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ค ชื่อณัฐทิชา มาเกิด ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพระบุใจความสำคัญว่า อะไหล่สำคัญของรถถูกโจรกรรมภายในสถานีตำรวจ หากผู้ที่ยึดรถไว้ปล่อยปะละเลยจนรถที่ยึดไว้เสียหายหรือถูกโจรกรรมได้ ประชาชนจะไว้ใจอะไรในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม และยังติด #ตำรวจอาจมีความผิดฐานละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมาย #อาญาหรือไม่ #มันมีข้อสงสัยว่าที่คาใจตั้งแต่กระบวนแรกใน ฯลฯ
พร้อมตั้งคำถามถึงขั้นตอนในการยึดรถจักรยานยนต์ของประชาชนว่า เป็นปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ พร้อมภาพรถจักรยานยนต์ยี่ห้องฮอนด้า เวฟ ที่ถูกชำแหละจนเหลือแต่ซาก จนทำให้ชาวเน็ตแห่แชร์เรื่องราวมากกว่า 600 ครั้งนั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 1 ต.ค.) น.ส. ณัฐทิชา มากเกิด ได้นำใบลงบันทึกประจำวันที่ได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.แห่งหนึ่งใน จ.ปราจีนบุรี เรื่องการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 125 สีน้ำเงินดำ หมายเลขทะเบียน 1 กน 2472 ปราจีนบุรี ที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเข้าร้องเรียนต่อสื่อสื่อมวลชน หลังพบว่ารถถูกถอดชิ้นส่วนสำคัญออกไป อาทิ ชุดล้อพร้อมยาง, ถังน้ำมัน, เรือนหัวฉีดยกชุด, ปั๊มเบรคหน้า, ไฟท้าย และกล่องไฟ
พร้อมอ้างว่าการตรวจยึดดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบราชการ และการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดอาญาหลายฐาน เช่น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, การยักยอกทรัพย์, การลักทรัพย์ และการทำให้เสียทรัพย์
ทั้งนี้ น.ส.ณัฐทิชา ได้เรียกร้องให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินการสอบสวนและหาตัวผู้กระทำผิดมาชดใช้ค่าเสียหายและติดตามชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่สูญหายไปกลับคืน โดยยืนยันว่าหลังจากนี้จะดำเนินการร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น รวมถึงยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกด้วย
และยังได้นำภาพรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ คันดังกล่าวในสภาพก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดและนำไปจอดไว้จุดเก็บรถตรวจยึดไว้รอตรวจสอบที่อยู่ด้านหลัง สภ.ที่เกิดเหตุ มาแสดงต่อสื่อมวลชน
“ หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดรถจากกรณีท่อเสียงดัง และไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ซึ่งขณะนั้นสามีเป็นผู้ขับขี่ ก็ได้รีบนำเอกสารเข้ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเสียค่าปรับและขอรับรถคืน แต่เจ้าหน้าที่กลับแจ้งว่ารถยังไม่เข้าระบบ จึงไม่สามารถที่จะให้รถคืนได้และให้มาติดต่ออีกครั้งในวันจันทร์ ซึ่งเมื่อทางเราขอดูสภาพรถ เจ้าหน้าที่ไม่ให้ดูยิ่งทำให้เกิดสร้างความสงสัย กระทั่งวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมาได้ประสานไปยัง ผกก.สภ.ดังกล่าว และนำใบแจ้งความให้ดู ก็ได้รับการบอกกล่าวว่าข้อกล่าวหาที่แจ้งนั้นอาจทำให้ตัวเองถูกแจ้งความกลับได้"
น.ส.ณัฐธิชา ยังบอกอีกว่าล่าสุดในวันนี้หลังจากที่ตนได้เข้ามาดูรถก็พบความผิดปกติ เนื่องจากก่อนหน้านี้อะไหล่และโครงรถบางส่วนไม่มี แต่ในวันนี้กลับ เพิ่มขึ้นมา เช่นเดียวกับสงสัยเรื่องกล้องวงจรปิดบริเวณจุดตรวจยึดรถได้ถูกย้ายไปติดตั้งอีกฝั่งหนึ่ง จึงตั้งข้อสงสัยว่ารถของเราที่ถูกตำรวจยึดไปได้ถูกโจรกรรมออกจากพื้นที่ภายใน สภ.ไปก่อนหน้านี้หรือไม่
และจากการสอบถามไปยัง พ.ต.อ.ชวลิต สุธรรมมาจารย์ ผกก.ประจันตคาม ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการ ไล่กล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ โดยพบว่าได้มีเด็กวัยรุ่นปีนรั้วเข้ามาในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน และคาดว่าน่าจะเข้ามาขโมยชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของกลางออกไป
ส่วนเรื่องความเสียหายของรถจักรยานยนต์ของกลางนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากรถอยู่ในการครอบครองของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องรับผิดชอบความเสียหายตามข้อเท็จจริง ส่วนตัวผู้ก่อเหตุนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย