หลายพื้นที่ภาคกลางจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน อุทิศถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาคกลาง - หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง จัดพิธีบำเพ็ญกุศล “ปัญญาสมวาร” ครบ 50 วัน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเสด็จสวรรคต โดยพสกนิกรร่วมประกอบพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
วันนี้ (12 ธ.ค.) เวลา 16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน โดยมีพระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ อปท. ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่ง
จังหวัดกาญจนบุรียังกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) ในวันที่ 31 มกราคม 2568 ทั้งช่วงเช้าและบ่าย ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ขณะที่ ที่วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน โดยมี ดร.ฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
พิธีประกอบด้วยการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ การสวดพระพุทธมนต์ ถวายไทยธรรม และการยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
การจัดพิธีครั้งนี้เป็นไปตามราชประเพณี เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในนวาระครบรอบ 50 วันแห่งการสวรรคต
ที่จังหวัดเพชรบุรี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและพสกนิกรชาวเพชรบุรี
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมวัดมหาธาตุ วรวิหาร
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ
หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
"ทั้งนี้ พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร
ถือเป็นโบราณราชประเพณีที่สำคัญ ตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา หมายถึง
การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในวาระครบรอบ50 วันนับแต่วันสวรรคต
(โดยคำว่า "ปัญญาสมวาร" มาจากคำบาลีว่า "ปัญญาส" แปลว่า50
รวมกับ "วาร" แปลว่า วัน)
ซึ่งถือเป็นห้วงเวลาสำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งใหญ่
เพื่ออุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณตามคติธรรมเนียมปฏิบัติ
อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรีทุกหมู่เหล่า
ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดี
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอด