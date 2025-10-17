“เรืองชัย” ไม่เข็ด! แอบแต่งพระจีนช่วงกินเจ ชาวบ้านร้องหลวงพี่น้ำฝน รวบคาวัด – ส่งกินข้าวคุกแทนข้าวเจ

นครปฐม – “เรืองชัย” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “หลวงตาเวิร์คฟอร์มโฮม” กลับมาซ้ำรอยอีกครั้ง คราวนี้แอบแต่งกายเป็น “พระจีน” ออกขอข้าว ขอเงินช่วงเทศกาลกินเจ จนชาวบ้านระอาโทรแจ้ง “หลวงพี่น้ำฝน” นำตำรวจพระบุกจับคาศาลเจ้าจีน ก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้( 17 ต.ค.) พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง จ.นครปฐม ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีชายแต่งกายคล้ายพระออกขอข้าวและเงินจากชาวบ้าน บริเวณร้านข้าวหมูแดง ถนนเทศา ซอย 1 เขตเทศบาลนครนครปฐม ก่อนเดินหลบเข้าไปในศาลเจ้าจีน ใกล้เคียง
เมื่อพระวินยาธิการวัดไผ่ล้อมพร้อมตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองนครปฐม เข้าตรวจสอบ ก็ต้องอุทานว่า “อีกแล้วหรือ!” เพราะชายคนดังกล่าวคือ นายเรืองชัย ทับทิมศรี อายุ 70 ปี อดีตพระที่เคยถูกจับสึกมาแล้วถึง 3 ครั้ง จากพฤติกรรมแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ ออกเรี่ยไรเงินและของกิน
หลวงพี่น้ำฝนเดินทางมาสอบถามด้วยตนเอง ก่อนจะทราบว่านายเรืองชัยไม่ได้บวชที่วัดใด อ้างเพียงว่า “ภาวนาจิตเอง” และแต่งเป็นพระจีน คล้ายอันนัมนิกาย จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมดำเนินการตามกฎหมาย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา “แต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดโดยไม่ชอบ” ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ พร้อมควบคุมตัวไว้ที่ สภ.เมืองนครปฐม เพื่อส่งฟ้องศาลในวันรุ่งขึ้น
นางสาว “ปุ้ย” แม่ค้าขายข้าวโพดหน้าร้านข้าวหมูแดง เล่าว่า เห็นชายคนดังกล่าวมาหลายวัน แต่งชุดพระจีนมาขอกินข้าวและขอเงิน บางครั้งยังถ่มน้ำลายลงพื้นเสียงดัง สร้างความรำคาญให้ลูกค้า จนต้องโทรแจ้งหลวงพี่น้ำฝนมาจับ “ดีใจที่วันนี้เรื่องจบ ไม่ต้องเห็นภาพน่าเกลียดแบบนี้อีก” เธอกล่าว
ด้าน พ.ต.ท.ตะวัน วัฒนรังสรรค์ รอง ผกก.ปราบปราม สภ.เมืองนครปฐม เผยว่า ได้รับการยืนยันจากสำนักงานพระพุทธศาสนาว่าชุดที่นายเรืองชัยสวมใส่เป็นการเลียนแบบพระภิกษุ จึงต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายเรืองชัย หรือ “หลวงตาเวิร์คฟอร์มโฮม” ถูกจับมาแล้ว 3 ครั้ง ทั้งในพื้นที่นครปฐมและราชบุรี จากพฤติกรรมแต่งเป็นพระแต่ไม่สังกัดวัด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยเปลี่ยนแนวเป็นแต่งกายเป็นพระจีน หวังอาศัยช่วงเทศกาลกินเจรับบริจาค แต่ไม่ทันเริ่มงานก็ถูกรวบเสียก่อน จากที่หวังจะได้กินข้าวเจ สุดท้ายต้องไป กินข้าวแดงในเรือนจำแทน