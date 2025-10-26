กาญจนบุรีจัดพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระพันปีหลวง

กาญจนบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน พร้อมพสกนิกรชาวกาญจนบุรีร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
วันนี้ (26 ต.ค ) ที่ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ และ นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เวลา 21.21 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษา 93 พรรษา หลังจากที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปประทับรักษาพระอาการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562
โดยระหว่างที่ประทับอยู่ ทรงพระประชวรหลายครั้ง และคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ทรงพระประชวรด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิต แม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่พระอาการทรุดลงตามลำดับ จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวาย มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันสวรรคตเป็นต้นไป
ภายในพิธีวันนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรี ต่างพร้อมใจร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาแห่งรัชสมัย
“ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอถวายบังคมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิรันดร์”