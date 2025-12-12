เทศบาลนครโคราชวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโครงการ 2,000 ล้าน จัดหาน้ำดิบผลิตประปาหล่อเลี้ยงเมืองโคราช

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– เทศบาลนครโคราชจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้าง โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำลำตะคอง ร่วม 2,000 ล้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาหล่อเลี้ยงเมืองโคราชและสร้างความมั่นคงด้านน้ำดิบผลิตประปา หลังท่อส่งน้ำเดิมทรุดโทรมใช้งานมากว่า 40 ปี
วันที่ 12 ธันวาคม 2568 ที่ โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงกรองน้ำสำหรับผลิตนำประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำละตะคอง ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในเขตเมือง เนื่องจากโรงกรองน้ำรวมไปถึงท่อส่งน้ำจากลำตะคองนั้นอยู่ในสภาพทรุดโทรมเนื่องจากถูกใช้งานมานานเกือบ 40 ปีแล้ว จึงทำให้เกิดปัญหาการแตกรั่วบ่อยครั้ง จึงทำให้ทางเทศบาลฯนั้นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมแซมจนทำให้เกิดปัญหาการคลาดแคลนน้ำประปาในระหว่างการซ่อมแซมท่อที่แตกรั่ว ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้มีความต้องการใช้นำประปาเพิ่มมากขึ้น
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเมืองโคราชที่ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำละตะคอง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำประปาในเขตเมืองซึ่งเรื่องน้ำประปาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ที่ทำให้ในวันนี้ทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งและงบประมาณของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งในการวางท่อน้ำดิบใหม่ ทำให้การส่งน้ำดิบจากลำตะคองนั้นมีประสิทธิ์ภาพเพิ่มมากขึ้นและยังส่งผลทำให้การผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนนั้นเพิ่มประสิทธิ์ภาพมากขึ้นเช่นกัน
ขณะเดียวกันนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมานั้นประชาชนในเขตเมืองนั้นต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำประปาเป็นอย่างมากบางครั้งไม่ไหลถึงไหลก็ไหลค่อยเนื่องจากท่อประปาแตกอยู่เป็นประจำทั้งท่อส่งน้ำดิบจากลำตะคองและท่อประปาที่ส่งน้ำประปาให้กับประชาชน สาเหตุมาจากท่อทั้งหมดนั้นเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานมานานเกือบ 40 ปี ทำให้ทางคณะบริหารเทศบาลฯชุดที่แล้วนั้นได้มีการของบประมาณจากทางรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยทางรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณมาทั้งหมด 997.715 ล้านบาท และเทศบาลนครฯสบทบอีก 997.715 ล้านบาท รวมไปเป็นเงินงบประมาณทั้งหมด 1,995.43 ล้านบาท ซึ่งถ้าโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จนั้นจะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำดิบเพื่อจะนำมาผลิตน้ำประปาให้คนเมืองโคราชได้ใช้ และยังเป็นการเพิ่มปริมาณในการผลิตน้ำประปาให้เพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชนอีกด้วย