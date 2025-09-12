xs
เทศบาลนครโคราชทุ่มกู้ 700 ล้าน สมทบงบอุดหนุนวางท่อส่งน้ำดิบประปาจากลำตะคอง 1900 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เทศบาลนครโคราชกู้เงินกรุงไทย 700 ล้าน สมทบงบอุดหนุน เดินหน้าก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบใหม่จากแหล่งน้ำลำตะคอง มายัง โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าเพื่อผลิตน้ำประปารวมกว่า 1,995 ล้าน เผยสร้างแทนท่อน้ำดิบเดิมใช้มากว่า 30 ปี หวังผลิตประปาได้เต็มประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงด้านน้ำประปาให้นครโคราช เผย บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง คว้าประมูลก่อสร้างวงเงิน 1,911 ล้าน


วันนี้ ( 12 ก.ย.68) ที่ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดพิธีลงนามสัญญาการกู้เงินระหว่างเทศบาลนครนครราชสีมา กับ ธนาคารกรุงไทย โดยมี นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมาและนายชวลิต ประวะภูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมลงนาม


โดยสัญญากู้เงินดังกล่าวนั้น เทศบาลนครนครราชสีมา กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำนวนเงิน 700 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำดิบจากแหล่งน้ำลำตะคอง มายัง โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นได้เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อมาดำเนินโครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินโครงการในวงเงินงบประมาณ 1,995,430,000 บาท โดยเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนร้อยละ 50 วงเงิน 997,715,000 บาท และ ทางเทศบาลสมทบอีกร้อยละ 50 วงเงิน 997,715,000 บาท ซึ่งทางเทศบาลนั้นมีเงินไม่พอจึงมีความจำเป็นต้องแสวงหาจากสถาบันการเงินจึงได้ตกลงที่จะกู้จากธนาคารกรุงไทย 700 ล้าน บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อปี


นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวนั้นเพื่อต้องการสร้างความมั่นคงด้านน้ำประปาให้กับชาวบ้านในเขตเทศบาลนครฯ โดยก่อนหน้านี้ท่อน้ำเก่าส่งน้ำจากเขื่อนละตะคอง-โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนั้นเกิดความเสียหายอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากใช้มาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี ประกอบกับแนวท่อเดิม นั้นวางขนานมากับถนนมิตรภาพ แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันถนนมิตรภาพนั้นได้มีการปรับปรุงเพิ่มช่องทางการจราจรและมีถนนสายต่างๆ เกิดขึ้นอีกทำให้ท่อเก่าที่วางตามแนวเดิมนั้นได้รับผลกระทบเกิดปัญหาน้ำดิบรั่วไหลในระหว่างทาง ทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลัง


ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนั้น จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการวางท่อใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อลดการสูญเสียน้ำดิบในระหว่างทาง ทำให้สามารถผลิตประปาได้เต็มประสิทธิภาพและประชาชนสามารถใช้น้ำประปาได้อย่างเต็มที่

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับการก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า (จากแหล่งน้ำลำตะคองมายังโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า) ผู้ที่ชนะการประมูลจ้างก่อสร้าง คือ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ที่ 1,911,500,000 บาท ต่ำกว่าเงินงบประมาณ 16,910,000 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 4,000,000 บาท



นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา

โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ของเทศบาลนครนครราชสีมา







