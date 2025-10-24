เทศกาลกินเจโคราชจัดใหญ่ ร่างทรงกว่า 200 ร่วมพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงแห่รอบเมือง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เทศกาลถือศีลกินเจโคราช จัดใหญ่พิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงแห่รอบเมือง มีร่างทรงกว่า 200 ร่าง จาก 30 ศาลในโคราชและจังหวัดใกล้เคียงร่วมพิธียิ่งใหญ่ กระตุ้นท่องเที่ยวคึกคัก
วันนี้ (24 ต.ค.68) ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม) อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงแห่รอบเมือง (อิ้วเก้ง) เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจโคราช ประจำปี 2568 โดยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ร่วมกับชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราช ศาลเจ้าต่างๆ มูลนิธิ องค์กรการกุศล และประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเทศกาลถือศีลกินเจให้คงอยู่สืบไป รวมทั้ง รณรงค์ให้ประชาชนละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หันมารับประทานอาหารเจให้มากขึ้น และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ตลอดจน ส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาให้ดียิ่งขึ้น
ในพิธี มีร่างทรง กว่า 200 ร่างทรง จาก 30 ศาลเจ้าในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมพิธี ท่ามกลางประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมในงานกว่า 1,000 คน สำหรับเทศกาลถือศีลกินเจโคราช ประจำปี 2568 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2568 รวม 9 วัน 9 คืน
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เทศกาลถือศีลกินเจโคราช จัดติดต่อกันอย่างยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 19 แล้ว ถือว่าเป็นประเพณีที่ดี เป็นการทำให้ร่างกายและจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้มีนักท่องเที่ยวและประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา จะมีอีเวนท์ใหญ่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อย่างเช่น งานลอยกระทงพระประทีปพระราชทานที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งตนคิดว่า จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงิน ทำให้เศรษฐกิจคึกคักมากยิ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนควรจะร่วมมือกันส่งเสริม เพราะเรื่องการท่องเที่ยวส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศโดยตรง ถ้าทุกจังหวัดได้ร่วมกันจัดดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น การเชิญชวนคนไทยไปเที่ยวทั้งเมืองหลัก เมืองรอง ก็จะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศคึกคักเพิ่มมากขึ้น