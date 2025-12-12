เร่งหาเหตุไฟไหม้อาคารเรียนที่หนองคาย วอดเสียหายทั้งหลัง อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เหลือ

หนองคาย - เกิดเหตุไฟไหม้อาคารเรียน ร ร.น้ำสวยมิตรภาพที่ 19 หนองคาย วอดเสียหายทั้งหลัง ภารโรงได้ยินเสียงเหมือนยางระเบิดออกมาดูไม่นานเกิดไฟลุกพรึ่บในห้องเสียงตามสาย ก่อนลามไหม้เหลือแต่ซาก ส่วนอาคารไม้ข้างเคียงโดนไฟลามเสียหายบางส่วน
เมื่อเวลาประมาณ 22.20 น. คืนที่ผ่านมา (11 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อบต.สระใคร ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน ภายในโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สระใคร ได้ประสานรถดับเพลิงจากท้องถิ่นใกล้เคียงหลายคันเข้าช่วยระงับเหตุ ควบคุมเพลิง
ที่เกิดเหตุเป็นอาคาร 1 ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูง อายุประมาณ 60 ปี มี 5 ห้อง ไฟไหม้อย่างรวดเร็ว และยังลามไหม้อาคารไม้หลังติดกันได้รับความเสียหายไปบางส่วน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมงจึงระงับเพลิงไว้ได้ ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ต้องรอพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายเข้าตรวจสอบ และประเมินความเสียหายอีกครั้ง
ล่าสุดเช้าวันนี้ (12 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดหนองคายได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ พบว่าตัวอาคารยังมีควันกรุ่นลอยขึ้นมาเป็นระยะๆ พบหนังสือเรียน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนถูกไฟไหม้ โดยมีผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาดูเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
จากการสอบถาม นางบานเย็น สิงห์จินดา ครูโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 เล่าว่า นายธนภัทร สิงห์จินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวเมื่อเวลาประมาณ 22.20 น.คืนที่ผ่านมา ว่าไฟไหม้โรงเรียน ตนและผู้อำนวยการฯ จึงรีบออกมาดู และสอบถามนักการภารโรงที่อยู่ในบ้านพักของโรงเรียน ทราบว่าได้ยินเสียงดังเหมือนยางรถระเบิด พอออกมาตรวจสอบก็ไม่พบอะไร แต่ไม่นานก็ได้ยินเสียงดังเปาะแปะจึงออกมาดูใหม่ เห็นไฟลุกไหม้ขึ้นบริเวณห้องกลางอาคาร ซึ่งเป็นห้องสำหรับใช้กิจกรรมเสียงตามสายและเตียงพยาบาล เกิดไฟลุกไหม้และลามไปยังห้องข้างเคียงในเวลาอันรวดเร็ว
นักการพยายามจะนำถังน้ำมาดับไฟแต่เกินความสามารถ จึงประสานรถดับเพลิงมาช่วยเหลือและรีบโทรศัพท์แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทันที
สำหรับอาคารหลังนี้เป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียน สร้างมานานแล้ว เพิ่งได้ทำการซ่อมแซมเปลี่ยนเสาอาคารจากเสาไม้เป็นเสาปูนเมื่อไม่นานมานี้ และได้เปลี่ยนสายไฟของโรงเรียนแล้ว โรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล-ป.6 มีนักเรียนรวม 132 คน ครู 12 คน นักการ 1 คน ในวันนี้มีกิจกรรมกีฬาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย นักเรียนส่วนใหญ่ไปร่วมกิจกรรมกีฬาจึงไม่มีการเรียนการสอนที่โรงเรียน
ส่วนหลังจากนี้ก็จะมีการหารือกันเพื่อไม่ให้กระทบการเรียนการสอน ความเสียหายตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ มีทั้งอุปกรณ์ เครื่องใช้ของโรงเรียน คอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ส่วนตัวของครูหลายคนที่นำมาใช้สอนนักเรียนด้วย