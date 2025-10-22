เคสแรกในไทย ชายวัย 47 ปี เสียชีวิตจาก “บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด” แบตเตอรี่พุ่งทะลุทรวงอก

เกิดเหตุสลดที่หนองบัวลำภู พบชายวัย 47 ปี เสียชีวิตจากแรงระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า แพทย์ยืนยันมีเศษแบตเตอรี่ฝังในทรวงอก ปอดและหัวใจเสียหายรุนแรง ตำรวจเผยเป็นกรณีแรกในไทย เตือนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่าประมาท อุปกรณ์อาจระเบิดได้ทุกเมื่อถึงขั้นเสียชีวิต
วันนี้ (22 ต.ค.) เพจ“สภ.เมืองหนองบังลำภู” ได้โพสต์ระบุข้อความว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 09.20 น. สภ.เมืองหนองบัวลำภู ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิต เป็นชาย อายุ 47 ปี ราษฏรตำบลนาคำไฮ ที่บริเวณฝายน้ำล้น บ้านกุดฉิม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
โดยการตรวจสอบสภาพศพและชันสูตรอย่างละเอียดของแพทย์นิติเวช พบผู้เสียชีวิตมีบาดแผลฉกรรจ์หลายแห่ง ทั้งที่บริเวณใบหน้า มือ และหน้าอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการพบชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าปะปนอยู่ในบาดแผลและร่างกายของผู้เสียชีวิต ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันชัดเจนว่า สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการระเบิดของตัวแบตเตอรี่ในบุหรี่ไฟฟ้า
มีรายละเอียดดังนี้
สาเหตุการตาย คือปอดและหัวใจได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง และมีหลักฐานในร่างกาย พบเศษวัสดุโลหะจำนวน 3 ชิ้นในทรวงอก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนจากการระเบิด
บาดแผล ช่องปากด้านใน-ด้านนอกฉีกขาดอย่างรุนแรง และมีรอยเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ในช่องปากและมือซ้าย
ตัดประเด็นอื่นไม่พบหัวกระสุนในร่างกาย
ทั้งนี้ สภ.เมืองหนองบัวลำภู ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอใช้กรณีอันน่าสลดใจนี้ ฝากเตือนภัยไปยังผู้ที่ยังใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกท่าน ให้ตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงที่ซ่อนอยู่จากความผิดพลาดของอุปกรณ์ โดยเฉพาะแบตเตอรี่ ที่สามารถระเบิดได้ตลอดเวลาและถึงแก่ชีวิต ชีวิตมีค่า อย่าเสี่ยงกับภัยเงียบที่มองไม่เห็น เลิกใช้บุหรี่ไฟฟ้าเถอะครับ เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก
