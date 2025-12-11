(คลิป)พบ 2 หนุ่มเวียดนาม หนีตายจากอาคารสแกมเมอร์เขมรเข้าไทยด้าน “ช่องจอม” หลัง F-16 บอมบ์หนัก ตร.คุมตัวสอบเผยมา 3 หาย 1

สุรินทร์- พบ 2 หนุ่มเวียดนาม หนีตายจากอาคารสแกมเมอร์ บริเวณหลังบ่อนกาสิโน ฝั่งโอร์สเม็ด กัมพูชา เข้าป่าข้ามแดนมาฝั่งไทย ด้านช่องจอม อ.กาบเชิง หลัง F-16 ทิ้งไข่บอมหนัก พบหวาดตัวตัวสั่นคนไทยช่วยให้อาหารแจ้งตำรวจรับตัว ท่ามกลางระเบิดยิงข้ามหัวเสียงดังสนั่นและมีเสียงปืนดังเป็นระยะๆ ยิ่งทำให้หนุ่มเวียดนามมือไม้สั่นและร้องไห้ ก่อนควบคุมตัวไปสภ.กาบเชิง เผยหนีมา 3 คน พลัดหลงหาย 1 คน
วันนี้ (11 ธ.ค.68) เวลาประมาณ 10.20 น.ร.ต.อ.ปิยะ เพชรรักษ์ รอง สว.(ป.) สภ.กาบเชิง สายตรวจ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พร้อมกับชุด ชรบ.หมู่บ้านด่านและประชาชนจิตอาสา พบหนุ่มชาวเวียดนาม จำนวน 2 คน อายุ 18 ปี และอีกคนอายุประมาณ 20 กว่าปี มีเอกสารบัตรประจำตัว 1 คน อีกคนไม่มีเอกสารใดๆ โดยในบัตรระบุชื่อว่า “CAN CUOC”ประเทศเวียดนาม เดินลับๆล่อๆแบบมีพิรุธมาจากทางสามแยกทางเข้าประตูด่านชายแดน จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม โดยมีคนเห็นว่าเดินมาตามคลองระบายน้ำ คาดว่าออกมาจากป่าชายแดนไทย-กัมพูชา ในสภาพอิดโรย แขนขามีรอยขีดข่วน และเท้าบวม เนื้อตัวสั่น ก่อนที่เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา จะนำข้าวให้นั่งทานที่ริมฟุตบาท ข้างทาง ตรงข้ามตลาดการค้าชายแดนช่องจอม
โดยทุกคนพยายามสื่อสารด้วยภาษามือ ทราบเบื้องต้นว่า หนุ่มเวียดนามหนีออกมาจากอาคารสแกมเมอร์ หลังบ่อนกาสิโน จำนวน 3 คน และพลัดหลงกัน ออกมาได้เพียง 2 คน ส่วนอีกคนยังไม่ทราบชะตากรรม ก่อนจะเดินลัดเลาะป่าเข้ามาที่บริเวณตลาดชายแดนช่องจอม หวังว่าจะมีคนไทยช่วยเหลือ
ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพ อยู่นั้น ก็มีเสียงปืนใหญ่ยิงเข้ามาในพื้นที่ตลาดชายแดนช่องจอม ไม่ทราบว่าตกจุดไหน ผ่านข้ามหัวไปเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ขณะที่หนุ่มเวียดนามวัย 18 ปี ที่กำลังกินข้าวอย่างเร่งรีบ ด้วยความหิว ก็ยิ่งทำให้มือไม้สั่นและร้องไห้ ทำให้ชาวบ้านจิตอาสา ต่างปลอบใจ ก่อนที่ ร.ต.อ.ปิยะ เพชรรักษ์ รอง สว.(ป.) สภ.กาบเชิง สายตรวจ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ จะได้ประสานกับ ร.ต.อ.ชัยกฤต ศรีวาจร รองสารวัตรสืบสวน สภ.กาบเชิง พร้อม จนท.ตำรวจ สภ.กาบเชิง มารับตัวไปสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ก่อนส่ง ตัวให้ ตม.สุรินทร์ เพื่อดำเนินการผลักดันกับประเทศต่อไป
และระหว่าง ที่มีการควบคุมตัว ก็ยังคงได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังเป็นระยะๆ และยิงข้ามหัวเสียงดังสนั่นหวั่นไหวดังกล่าว ขณะที่เครื่องบินรบของไทยก็บินเข้ามาในพื้นที่พอดีอีกด้วย
ทั้งนี้ คาดว่าหนุ่มเวียดนาม ที่ถูกขังไว้ในอาคารสแกมเมอร์หลังบ่อนกาสิโน ในพื้นที่ชุมชนโอร์เสม็ด อ.กรุงสำโรง จ.อุดรมีชัย กัมพูชา ใกล้กับประตูด่านชายแดนช่องจอม พร้อมกับคนอีกหลายสัญชาติหลายพันคน น่าจะเกิดความหวาดกลัวที่เครื่องบินรบไทยบินเข้าไปทิ้งระเบิด ทำลายฐานทหารกัมพูชา,คลังอาวุธหนักและจุดบังคับโดรนต่างๆ ในพื้นที่ของกาสิโนฝั่งกัมพูชา ทำให้พากันหวาดกลัวและหาทางหลบหนีออกมาดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ ก็พบชาวเวียดนามหนีออกมาด้วย