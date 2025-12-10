เผยวินาทีจรวด BM-21เขมร ถล่มบ้านชาวกาบเชิงสุรินทร์พังยับ 2 หลัง คนเฝ้าบ้านรอดตายหวุดหวิด หมาอีก 8 ตัวรอดด้วย

สุรินทร์- เผยวินาที จรวด BM-21เขมร ถล่มบ้านชาวกาบเชิง สุรินทร์พังยับ 2 หลัง คนเฝ้าดูแลออกไปดื่มกาแฟทำรอดตายหวุดหวิด ส่วนหมาอีก 8 ตัวรอด ผู้ใหญ่บ้านกระสุนตก ฝากทหารจัดหนักเขมรให้จบในรุ่นเรา และขอให้อพยพเป็นครั้งสุดท้าย เอาแผ่นดินไทยกลับมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย ล่าสุดมีรายงาน ทหารเขมรเตรียมหันกระบอกปืนเปลี่ยนแนวรบมาทางชายแดนช่องจอม หวังทำทหารไทยสับสน หลังเสียงปืนชายแดนช่องจอม เงียบบลงตั้งแต่ 11 โมง ขณะแนวรบปราสาทคนา ตาควาย ตาเมือนธม หนักหน่วงตลอดทั้งวัน
วันนี้ ( 10 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หลังจากมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นตั้งแต่เวลา 07.20 น.เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง มาจนถึงเวลาประมาณ 11.30 น.เสียงปืนเริ่มสงบลงมาจนถึงเวลาประมาณเวลา 14.00 น. ก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่อีกครั้ง เป็นระยะๆ
โดยพบว่าร้านค้าต่างๆในพื้นที่ตลาดชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิงฯปิดลงอย่างเงียบเหงา ประชาชนได้อพยพออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้ว เหลือเพียงผู้นำชุมชน ชรบ.และประชาชนจิตอาสาที่อยู่เฝ้าพื้นที่เท่านั้น และต้องคอยระมัดระวังหากมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นก็จะพากันหนีเข้าหลุมหลบภัย
ขณะที่ชายแดนด้าน ปราสาทคนา ต.แนงมุด อ.กาบเชิง ปราสาทตาควาย ช่องกร่าง และปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก ยังคงมีเสียงปืนใหญ่ดังอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ แต่ไม่ถี่เหมือนในช่วงเช้า และเป็นการสู้รบที่หนักที่สุดในช่วง 3 วันนี้อีกด้วย กลายเป็นพื้นที่สู้รบสีแดงขั้นสูงสุด มีการประกาศให้ผู้นำ ชรบ.ในแต่ละหมู่บ้านให้เข้าหลุมหลบภัย 100 เปอร์เซ็นต์เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากทหารกัมพูชา ได้มีการรัวยิงจรวด BM-21 อย่างต่อเนื่อง และยิงกระสุนปืนใหญ่ยังไม่ทราบชนิด เข้ามาในพื้นที่ชุมชนแล้ว พบว่ามีกระสุนปืนใหญ่มาตกในพื้นที่ตัวอำเภอพนมดงรัก นวน 6 ลูก ห่างจาก รพ.พนมดงรักประมาณ 400 เมตรเท่านั้น ซึ่งเป็นพิกัดเดิมคราวก่อน
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 81/1 ม.8 บ.สกลพัฒนา ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พร้อมกับ พ.ต.ท.สิทธัตถ์ นามราช รอง ผกก.สภ.กาบเชิง พร้อมกำลังชุดพิทักษ์ส่วนหลัง สภ.กาบเชิง พบกับ นายแช่ม ทองหล่อ อายุ 67 ปี ผู้ดูแลบ้าน ให้กับแม่ยาย คือ นางเยน วงษ์เจริญ อายุ 87 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน ได้อพยพไปก่อนหน้าแล้ว เคราะห์ดีที่ลูกระเบิดตกขณะที่นายแช่ม ทองหล่อ ออกไปดื่มกาแฟกับชุด ชรบ.หมู่บ้าน ทำให้ไม่ได้รับอันตราย ซึ่งกระสุนตกบริเวณหน้าบ้านใกล้กับที่นอน ที่นายแช่ม ทองหล่อ ชอบนั่งเล่นและนอนเฝ้าบ้านบริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าวอีกด้วย ขณะที่สุนัข 8 ตัวภายในบ้านปลอดภัย
นายแช่ม ทองหล่อ ผู้ดูแลบ้านหลังดังกล่าว กล่าวว่า ตนนอนเฝ้าบ้านให้แม่ยาย ปกติตนจะนั่งเล่นและนอนหน้าบ้าน แต่ตนออกไปกินกาแฟกับ ชรบ.หมู่บ้านพอดี ออกไปยังไม่ถึง 10 นาที ได้ยินเสียงระเบิดจึงพากันหลบที่บังเกอร์ด้านหน้าหมู่บ้าน ผ่านไป 3 ช.ม.จึงกลับมาดูหมาที่บ้าน ก็พบบ้านพัง แต่หมา 8 ตัว ไม่เป็นไร เพราะชอบพากันไปเล่นอยู่หลังบ้าน “อยากให้รบให้จบเร็วๆ ชาวบ้านยากจนต้องทำมาหากิน อ้อยก็ยังไม่ได้ตัด มันก็จะยังไม่ได้ขุด อยากให้เป็นการรบครั้งสุดท้าย อยากให้ทหารรบให้ชนะและปลอดภัยทุกนาย” นายแช่ม กล่าว
ด้าน นางพนิดา วงษ์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านสกลพัฒนา กล่าวว่า ตอนเกิดเหตุประมาณ 9 โมงครึ่ง ยิงมาเป็นชุด ตกในพื้นที่หมู่บ้าน 4 ลูก หมด และ 3 ลูกตกพื้นที่ไร่นา ส่วนลูกนี้ตกหน้าบ้าน ทำให้บ้านเสียหาย 2 หลังที่ปลูกติดกัน เป็นจรวด BM-21 ซึ่งบ้านหลังนี้มียายอายุ 80 กว่าปี กับ 50 กว่าปีอาศัยอยู่ แต่อพยพออกไปก่อนแล้ว ให้ลูกเขยเฝ้าบ้าน แต่ช่วงเกิดเหตุออกไปกินกาแฟจึงปลอดภัย หมาปลอดภัย เมื่อเช้าได้ยินอีก 1 ชุดตกในพื้นที่แต่ยังหาจุดตกไม่เจอ เพราะหมู่บ้านสกลอยู่แนวเดียวกันกับช่องระยี น่าจะยิงมาจากช่องระยี
“อยากให้การสู้รบจบเร็วๆ บ้านเราพังเราสร้างใหม่ได้ ขอให้สงบสักที เอาดินแดนไทยกลับมา ขอให้สงครามจบในรุ่นเราและเป็นครั้งสุดท้าย อยากให้ทหารสู้เต็มที่และเอาดินแดนของไทยกลับมา เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวบ้าน และให้กำลังใจทหาร และให้ปลอดภัยทุกนาย” นางพนิดา กล่าว
ทั้งนี้มีรายงานว่า ช่วงบ่ายวันนี้ ทหารกัมพูชา จะเปลี่ยนแนวการสู้รบและหันกระบอกปืนมาทางชายแดนช่องจอม เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ และสร้างความสันสน ให้กับทหารไทย ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป