รวบ"เจ้ลัด"อดีตเมียกำนันลี พฤติการณ์ต้องสงสัยเป็นไส้ศึกให้เขมร

สระแก้ว- กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ บุกจับ “เจ้ลัด” อดีตเมีนกำนันลี ในพื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว หลังพบพฤติการณ์ต้องสงสัยเป็นไส้ศึกให้เขมร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 11 ธ.ค.) หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ได้ปฏิบัติการเชิงรุกควบคุมตัว “เจ้ลัด” หรือ นางทองลัด กันหา อดีตเมียกำนันลี ภายในพื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว หลังสืบทราบว่ามีพฤติการณ์ต้องสงสัย ลอบส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยให้กัมพูชา ในช่วงสถานการณ์ชายแดนตึงเครียดต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นและ ยึดโทรศัพท์มือถือที่คาดว่าจะใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารหลักในการส่งข้อมูล โดยจะได้ส่งต่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคง ทำการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งหาหลักฐานในการติดต่อที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการต่างชาติ
ทั้งนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า ระหว่างการจับกุม "เจ้ลัด" ไม่ได้มีท่าทีขัดขืน โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของหน่วยงานความมั่นคงในทันที
เบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบแรงจูงใจ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของไทย
กองกำลังบูรพา เน้นย้ำว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลทางทหาร ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
และคาดว่าจะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้