ในหลวง-พระราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้ และรับทหาร-ตำรวจบาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

อุบลราชธานี - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้ สิ่งของไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-เขมร และทรงรับผู้บาดเจ็บทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย
วันนี้ (10 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเชิญกระเช้าดอกไม้พระราชทานจาก มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบแก่ สิบเอก ธรรมนัส ศรีหมอก, สิบเอก ชนะพงษ์ สถิตป่าแถม, สิบเอก ศักดิ์ชัย ใจเต็ม และ พลทหาร พีรวัส ตะเพียนทอง ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบกระเช้าดอกไม้พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเชิญกระเช้าดอกไม้พระราชทานจากมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบแก่ ร้อยตำรวจตรี ศุภชัย เนียมเที่ยง, จ่าสิบเอก สุระศักดิ์ สุดสังข์ จ่าสิบเอก ปิยมุข นกยูง, จ่าสิบตรี พลางกูร หมอกเจริญ จ่าสิบโท อาทิตย์ บัวบุญ, จ่าสิบตรี นภา เถื่อนไพล, จ่าสิบตรี รุจธร ดานนธิสรณ์,
สิบเอก อริย์ธัช ศรีวงศ์, สิบเอก เอกพงษ์ จันดวง, สิบเอก จีรศักดิ์ รินทะรักษ์, พลทหาร พรชัย จำปาจูม, พลทหาร ยุทธภูมิ ปริปุรณะ, พลทหาร ศราวุธ พินิจภาระ พลทหาร ดำรง มูลสาร, พลทหาร ธรวัฒน์ แก้วหาญ, พลทหารวิรัก อรุณประสิทธิชัย, พลทหาร ปรมินทร์ สุวรรณโภชน์ พลทหาร บุณยสิทธิ์ แบบดี, พลทหาร ทนงศักดิ์ ทองวัน พลทหาร พัสกร เขียวลู, พลทหารนราวิชญ์ อ้วนโพธิ์กลาง, พลทหาร ศุภกร ทิพกลาง, พลทหาร ปรัชญา พยุงวงษ์, อาสาสมัครทหารพราน นิติ เมืองโคตร ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับกำลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้