งาบเงินกองทุนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เริ่มพ่นพิษ!พงส.สั่งฟ้อง-ชง ปปท.เชือด จนท.พร้อม 2 คพรฟ.สบป้าด หักหัวคิวโครงการละแสน

ลำปาง-โครงการกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะเริ่มพ่นพิษ..พงส.สภ.แม่เมาะ สรุปสำนวนคดีแรก สั่งฟ้องเจ้าหน้าที่กองทุน และ คพรฟ.ตำบลสบป้าด 2 คน ส่งอัยการ ปปท.ภาค5 เชือดฐานเอี่ยวหักหัวคิวโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดขอนขาวโครงการละ 100,000 บาท
กรณีอดีตนายก อบต.คนดังแม่เมาะ พร้อมตัวแทนชาวสบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ออกมาแฉงบกองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ สนับสนุนโครงการลงหมู่บ้าน เมื่อกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา พร้อมนำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดี กับเจ้าหน้าที่กองทุน และ ประธาน คพรฟ.ตำบลสบป้าด รวม 4 โครงการ งบรวม 2.5 ล้าน ที่ส่อไปในทางทุจริต
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง ในลักษณะ ส่งของไม่ครบตามจำนวนที่เสนอตามโครงการและมีการเรียกรับเงิน (หักหัวคิว) โครงการละ 100,000 บาท จากจำนวนเต็มของแต่ละโครงการๆละ 300,000 บาท
ครั้งแรกพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้อง กระทั่ง ป.ป.ช.สั่งให้สอบเพิ่มเนื่องจากมี จนท.รัฐเข้าไปมีเอี่ยวในเรื่องดังกล่าว
ล่าสุด วันที่ 3 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา พ.ต.ท.ธนบดี อัดแสง รองผู้กำกับ(สอบสวน) ปฎิบัติราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้รายงานผลการดำเนินของพนักงานสอบสวน 1 คดี ที่ได้แยกสำนวนการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และได้ส่งสำนวนคดีอาญาในส่วนของโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดขอนขาว ม.1 บ้านสบป้าด ประจำปี 2563
โดยทางพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้อง นาย ศ. (จนท.บริหารโครงการกองทุนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า) 1 คน ในความผิดฐาน เป็นพนักงานปฎิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติโดยทุจริต
และ นาย ส. (คพรฟ.ต.สบป้าด) 1 คน ในความผิดฐาน เป็นผู้สนับสนุนพนักงานปฎิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติโดยทุจริต
พร้อมส่งให้อัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5 ตามหนังสือของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ลงวันที่ 30 พ.ย.2568 และอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5 ได้รับสำนวนการสอบสวนไว้พิจารณา แล้ว
สำหรับโครงการแรกที่พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนแล้ว คือ โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดขอนขาว ม.1 บ้านสบป้าด นั้นมีหลักฐานที่มัดตัวเป็นคลิปเสียงการเจรจา ระหว่างประธาน คพรต.สบป้าด (ในขณะนั้น) และ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ(ในขณะนั้น) ที่มาด้วย 3 คน เข้าพบกับประธานกลุ่มและสมาชิกฯ 3 คนเข้าร่วมรับฟัง ณ บ้านของประธานกลุ่มฯ เจรจาเกลี้ยกล่อมขอหักหัวคิว 100,000 บาท จากงบประมาณของโครงการ 300,000 บาท
ในคลิปเสียงซึ่งถูกระบุว่าเป็นเสียงของ ประธาน คพรต.สบป้าด(ขณะนั้น) ได้ยกเหตุผลต่างๆ เพื่อขอหักหัวคิวจากงบฯ ที่กลุ่มได้รับจำนวน 100,000 บาท โดยอ้างว่าทุกกลุ่มที่ทำก็มีการหักเหมือนกันทั้งหมด
ซึ่งประธานกลุ่มและสมาชิก ได้ซักถามและแสดงความวิตกกังวลเพราะเห็นว่าเป็นความเสี่ยงหากมีการตรวจสอบโครงการ เพราะไม่เคยทำในลักษณะดังกล่าวมาก่อน หากจะทำเองและขอให้ทาง คพรต.มาสอนทำโครงการได้หรือไม่
คำตอบที่ได้คือ จะเกิดความยุ่งยากและอาจจะทำให้โครงการไม่ผ่าน ก่อนที่จะสอนวิธีการหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากกองทุนฯ หากมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจ