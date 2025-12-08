บ่อไร่ เตรียมแผนอพยพ 24 ชม. โรงเรียนหลายแห่งทยอยปิดแล้ว

ตราด- บ่อไร่ เตรียมแผนอพยพ 24 ชม. ด้านหลายโรงเรียนทยอยประกาศปิดแล้ว ด้านอำเภอเมืองตราด ประชุมด่วนเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง ส่วน อ.คลองใหญ่ สั่งผู้นำเตรียมอพยพ 24 ชม. หลังสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาส่อเค้ารุนแรง
วันนี้ (8 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.ตราด ล่าสุดเวลา 14.30 น. นายสุเมธ ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อไร่ ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นควรให้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมในการปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัย นายอำเภอบ่อไร่จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 4 ข้อหลักทันที
และ เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการ อพยพ การเตรียมทรัพยากร จัดเตรียมยานพาหนะและสิ่งของที่จำเป็นให้พร้อม เกาะติดสถานการณ์ สามารถการติดต่อสื่อสารและติดตามข่าวสารจากทางราชการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสร้างความเข้าใจ แจ้งประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ตื่นตระหนก แต่ให้ มีความพร้อมในการอพยพตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะที่หลายโรงเรียนในอำเภอบ่อไร่ ทยอยประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ ในช่วงวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2568 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนอยู่ติดหรือใกล้กับแนวชายแดนที่มีความเสี่ยง โดยมีรายชื่อสถานศึกษาที่ออกประกาศแล้ว เข่น โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย
และในเวลา 15.00 น. นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอเมืองตราด ได้เรียกประชุมด่วน หน่วยงานท้องถิ่น สาธารณสุข กู้ชีพ กู้ชีพ ประชุมเตรียมความพร้อมกรณีฝ่ายความมั่นคงสั่งอพยพ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย เบื้องต้น แบ่งการอพยพ เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มทึ่ 2 กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป
นายเกรียงไกร กล่าวว่า หากมีคำสั่งให้อพยพจะสั่งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้นำกลุ่มแรกคือ ผู้ติดเตียงออกมาก่อนเป็นลำดับแรก กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ตามลำดับ
ขณะที่อำเภอคลองใหญ่ สั่งให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมอพยพ 24 ชม.เช่นกัน หากสถานการณ์ยกระดับความตึงเครียด……