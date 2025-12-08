โกลาหล! ชาวบ้านชายแดนบุรีรัมย์เร่งอพยพหนีปืนใหญ่เขมร ถนนหลายสายรถติดสะสมยาวกว่า 2 กม.

บุรีรัมย์ - ชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ต่างเร่งอพยพเดินทางไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหลังมีเสียงปืนใหญ่เขมรดังต่อเนื่อง ส่งผลให้เส้นทางมุ่งสู่ตัวเมืองบุรีรัมย์ หลายสายมีรถติดสะสมยาวหลายกิโลเมตร ขณะตำรวจเปิดช่องจราจรพิเศษเร่งระบายรถ
วันนี้ (8 ธ.ค. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา จ.บุรีรัมย์ รวมถึงอำเภอใกล้เคียง ต่างพากันขนสัมภาระขึ้นรถยนต์ และเร่งเดินทางเข้าสู่เขตปลอดภัย ทำให้เส้นทางจากแนวชายแดนมุ่งเข้าสู่ตัวจังหวัดบุรีรัมย์หลายสายมีปริมาณรถหนาแน่นเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะเขตอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งกลายเป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่ชั้นใน พบว่าการจราจรติดสะสมยาวกว่า 2 กิโลเมตร รถเคลื่อนตัวได้ช้าเป็นช่วงๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ประโคนชัย ต้องเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวก พร้อมเปิดช่องทางพิเศษ และจัดเจ้าหน้าที่โบกรถเพื่อเร่งระบายการจราจรอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนบนท้องถนน
คาดว่าตลอดทั้งวันน่าจะมีประชาชนทยอยอพยพเดินทางอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังคงได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นเป็นระยะ