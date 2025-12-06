SUNประชุมกำหนดทิศทางขับเคลื่อนธุรกิจปี69 ตั้งเป้าขยายตลาดพร้อมสู่ยุคใหม่ของการเติบโตแบบก้าวกระโดด

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN จัดการประชุมประจำปี 2568 นำโดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ โดยสรุปผลการดำเนินงานและกำหนดทิศทางธุรกิจปี 2569 เพื่อเตรียมพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและเป็นระบบมากขึ้น
นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปี 2569 เป็น “ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของ SUN” โดยบริษัทเร่งยกระดับศักยภาพทั้งระบบ ตั้งแต่ธุรกิจหลัก เทคโนโลยี การผลิต บุคลากร ไปจนถึงมาตรฐานด้านความยั่งยืน รวมถึงพัฒนาธุรกิจหลักผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์พร้อมทาน (RTE) ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมลงทุนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความมั่นคงและเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ
สำหรับปี 2569 SUN ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิต เร่งขยายตลาดส่งออกยุโรป–เอเชีย และพัฒนานวัตกรรมสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก พร้อมเดินหน้าส่งมอบคุณค่าให้สังคมอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายการเป็นองค์กรอาหารเกษตรสมัยใหม่ที่เติบโตอย่างยั่งยืน