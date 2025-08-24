SUNลงนามก่อสร้างโรงงานผลิตข้าวโพดหวาน Tetra Recart ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมอาหารยั่งยืน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานชั้นนำของไทย เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่มาตรฐานสากล ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโรงงานผลิตข้าวโพดหวานในบรรจุภัณฑ์ Tetra Recart ร่วมกับ บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มูลค่าการก่อสร้าง 28.5 ล้านบาท และมูลค่าโครงการรวมกว่า 240 ล้านบาท ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
พิธีลงนามสัญญาจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.68 ณ โรงงานของ SUN ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN และ นายอรรถวิทย์ รัตนัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารจาก บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของโครงการ และ บริษัท อาร์ชิแพลน จำกัด ในฐานะผู้ออกแบบ
โดยนายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เผยว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับ Tetra Pak เพื่อพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ข้าวโพดหวานในกล่อง Tetra Recart ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่มาตรฐานระดับโลก และยังรองรับตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงอย่างญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรป ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท หลังโครงการแล้วเสร็จ โดยอาคารผลิตแห่งใหม่นี้มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,000 ตารางเมตร กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2569 รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 210 วัน
ขณะที่นายอรรถวิทย์ รัตนัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กล่าวขอบคุณ SUN ที่ให้ความไว้วางใจ “เราให้คำมั่นว่าจะตั้งใจดำเนินงานโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา และส่งมอบงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้โรงงานแห่งนี้เป็นต้นแบบของความสำเร็จในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และหวังว่าจะเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับ SUN ต่อไปในอนาคต”
สำหรับโครงการโรงงานผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกล่อง Tetra Recart ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ SUN ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน และตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม